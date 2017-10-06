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Зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» заступили на боевое дежурство в Пензенской области

06.10.2017 Центральный военный округ 668 1
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Бук-М2
Самоходные огневые установки 9А317 зенитной ракетной системы 9К317 «Бук-М2», 2016 год.
Источник: Ростех

Зенитная ракетная бригада Центрального военного округа (ЦВО) 5 октября заступила на боевое дежурство в Пензенской области.


Накануне бригада вернулась из Астраханской области, где принимала участие в лагерном сборе войск противовоздушной обороны Центрального военного округа. За время учений на полигоне Капустин Яр боевые расчеты многофункциональных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» выполнили успешные боевые стрельбы по крылатым ракетам на расстояниях до 50 км, не позволив «противнику» нанести ущерб прикрываемым объектам.


На учениях бригада получила отличную оценку.
05.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Продукция
Бук-М2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Бук ЗРК
Военные учения

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3097
№1
06.10.2017 19:59
В 2016-м в войска сразу три бригады Буков поступили, две Бук-М2 и одна Бук-М3, а в 2017 по ПВО какой-то "кисляк и застой" что по С-400, что по Бук-М3.
как там у классика - октябрь уж на дворе......
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