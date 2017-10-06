Зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» заступили на боевое дежурство в Пензенской области

штурм 3097

№1 06.10.2017 19:59 В 2016-м в войска сразу три бригады Буков поступили, две Бук-М2 и одна Бук-М3, а в 2017 по ПВО какой-то "кисляк и застой" что по С-400, что по Бук-М3.

как там у классика - октябрь уж на дворе......