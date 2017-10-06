Зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» заступили на боевое дежурство в Пензенской области
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Самоходные огневые установки 9А317 зенитной ракетной системы 9К317 «Бук-М2», 2016 год.
Источник: Ростех
Зенитная ракетная бригада Центрального военного округа (ЦВО) 5 октября заступила на боевое дежурство в Пензенской области.
Накануне бригада вернулась из Астраханской области, где принимала участие в лагерном сборе войск противовоздушной обороны Центрального военного округа. За время учений на полигоне Капустин Яр боевые расчеты многофункциональных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» выполнили успешные боевые стрельбы по крылатым ракетам на расстояниях до 50 км, не позволив «противнику» нанести ущерб прикрываемым объектам.
На учениях бригада получила отличную оценку.
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05.10.2017
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