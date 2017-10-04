Строительство серии ДЭПЛ проекта 636.3 для ТОФ ведется в точном соответствии с графиком
|
|
Спуск на врду подводной лодки Б-268 «Великий Новгород» проекта 636.3.
Источник: http://ruspodplav.livejournal.com/
ЦАМТО, 4 октября. Работы по строительству серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 ведутся в соответствии с графиком, сообщил начальник Управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников на прошедшем в Адмиралтействе рабочем совещании по вопросам хода выполнения ГОЗ.
По его словам, на сегодняшний день готовность головной подводной лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" на стапелях предприятия "Адмиралтейские верфи" соответствует временному графику ее строительства. Она находится в стадии формирования корпуса: проведены гидравлические испытания кормового блок-модуля и его внутренних цистерн; сформированы средний и носовой блок-модули, гидравлические испытания которых будут проведены в ближайшее время.
"На второй подводной лодке серии "Волхов" закончена обработка металла и формирование подсекций прочного корпуса, до конца года будут проведены гидравлические испытания кормового блок-модуля", – сказал В.Тряпичников.
По его информации, проработан ряд вопросов сервисного обслуживания подводных лодок проекта 636.3. Современная документальная база по сервисному обслуживанию подводных лодок этого проекта разработана 51-м Центральным конструкторско-технологическим институтом судоремонта совместно с предприятием "Си-проект" с использованием 3D моделирования и интерактивных электронных технических руководств с учетом особенностей эксплуатации на Тихоокеанском флоте (ТОФ).
Обе подводные лодки заложены 28 июля 2017 года на Санкт-Петербургском предприятии "Адмиралтейские верфи" в соответствии с Государственной кораблестроительной программой в интересах обновления неатомной составляющей Подводных сил Военно-морского флота. Планируется, что для Тихоокеанского флота будет построено 6 дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
04.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.07.2017 "Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
20.03.2017 Подводная мощь: ВМФ ожидает масштабное пополнение сил к годовщине
22.12.2016 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
31.10.2016 Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
26.09.2016 "Премьер" готовится к взлету
10.05.2016 Вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев: разработка эскизного проекта перспективной атомной подводной лодки завершится примерно через два года
08.02.2016 Что приумножит морскую мощь
26.09.2017 ГОЗ под микроскопом