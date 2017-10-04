Бригада ВДВ в Приморье получила возможность десантироваться с боевой техникой парашютным способом
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Десантирование БМД-4М с экипажем самолетов типа Ил-76 с помшью ПБС-950У.
Источник: http://sdelanounas.ru/
ЦАМТО, 4 октября. Парашютно-десантный батальон Уссурийского соединения ВДВ к батальонному комплекту боевой техники БМД-2 и БТР-Д получил средства для десантирования тяжелой техники парашютным способом.
Более 40 комплектов парашютных бесплатформенных систем (ПБС) вместе с парашютной многокупольной системой (МКС) специалисты воздушно-десантной службы ВДВ установили на батальонный комплект боевой техники соединения.
Парашютно-десантные подразделения ВДВ, дислоцированные в Приморье, теперь оснащены не только современными плавающими боевыми машинами с мощным огневым комплексом и современными цифровые системы разведки, управления и связи "Стрелец", но и получили возможность десантировать их парашютным способом в тыл условного противника.
В ближайшее время командование ВДВ проверит возможности подразделений Уссурийского соединения десантировать имеющуюся боевую технику парашютным способом в тыл условного противника и применять ее возможности в бою вместе с комплексом "Стрелец" по назначению после десантирования.
БМД-2 десантники считают очень живучей, высокопроходимой и неприхотливой в обслуживании боевой машиной. Боевая машина имеет 30-мм автоматическую пушку, два пулемета калибром 7,62-мм и современное противотанковое вооружение. Модернизированные боевые машины оснащены более совершенным стабилизатором вооружения, а также современными средствами связи и управления, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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04.10.2017
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