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Омские курсанты прошли практику на Уралвагонзаводе

05.10.2017 ЦАМТО 102 0
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Уралвагонзавод
Уралвагонзавод.
Источник: РИА Новости

ЦАМТО, 4 октября. Группа в составе 45 курсантов Омского автобронетанкового инженерного института успешно прошла производственную практику на Уралвагонзаводе (входит в корпорацию "Уралвагонзавод").

Как сообщила пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод", в течение двух недель будущие военные инженеры побывали на основных переделах Уралвагонзавода: в кузнечных, металлургических, механосборочных цехах. Курсанты изучили технологию изготовления основного боевого танка российской армии Т-72 и его модификаций, выполнили индивидуальные задания. Каждый успешно защитил свою работу перед специалистами Уралвагонзавода.

Для будущих офицеров Омского автобронетанкового инженерного института практика на Уралвагонзаводе особенно важна. Закончив ВУЗ, они будут обеспечивать технический сервис танков, расположенных во всех воинских частях России, а также проводить военную приемку боевых машин.

"Полученные на предприятии знания помогут курсантам не только в подготовке к государственным экзаменам, но и в службе в Вооруженных Силах РФ", – отметил директор Центра подготовки персонала Уралвагонзавода Сергей Васильев.

"На танковом конвейере почти военная дисциплина. Поэтому и получается качественная спецтехника. Прохождение службы на Уралвагонзаводе после получения диплома считается престижным для выпускников нашего вуза", – рассказал курсант, сержант Александр Лавров.
04.10.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод

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