Минобороны обновит парк вертолетов Ми-26 до конца 2025 года
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Вертолет Ми-26. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Минобороны России готовит обновление своего парка вертолётов Ми-26 в ходе новой государственной программы вооружения на 2018-2025 годы, заявил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов.
"У нас есть планы по обновлению парка Ми-26, мы их обсуждали с директором завода, и в государственной программе вооружения эти мероприятия заложены", - сказал Борисов журналистам после посещения предприятия "Роствертол".
Самый грузоподъемный в мире серийный вертолет Ми-26 уникален по своим транспортным возможностям и используется для мобильной переброски десантных подразделений, в том числе крупногабаритной техники. Ми-26 может быть использован для выполнения широкого круга задач, в том числе транспортных, эвакуационных и противопожарных. Вертолет способен перевозить до 82 десантников с полным комплектом вооружения или до 20 тонн груза внутри фюзеляжа или на внешней подвеске.
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04.10.2017
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