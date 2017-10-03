Новый российский бронежилет выдержал попадание из СВД со ста метров
|
|
Военнослужащий в экипировке Ратник. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Бронежилет из новейшей российской боевой экипировки "Ратник-2" выдержал попадание из снайперской винтовки Драгунова (СВД) с расстояния 100 метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО) сообщает "Российская газета".
Испытание было проведено в ходе российско-пакистанских учений "Дружба-2017", прошедших в Карачаево-Черкесии. Пуля, выпущенная из складного варианта СВД, не смогла пробить оболочку защитной пластины бронежилета.
В пресс-службе ЮВО отметили, что экипировкой заинтересовались пакистанские военные. Помимо этого, их внимание привлек автоматический пистолет Стечкина с деревянной кобурой и защитный комплекс сапера "Дублон".
Элементы "Ратника-2" сейчас испытываются в войсках. Второе поколение экипировки отличается от первого уменьшенным весом носимого снаряжения, повышенным классом защиты бронежилетов, наличием интегрированных систем управления и средств связи. Помимо комплекса индивидуальной защиты, тестируется ряд новых приборов — тепловизионные и ночные прицелы и другая электроника. Также идет апробация двух автоматов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра.
Третье поколение "Ратника" планируется создать к 2022 году.
|
03.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.02.2017 "Ратники" идут
10.02.2016 Возвращение дивизий
25.11.2014 «Надо делать. Время придет»
23.04.2014 Новая броня спецназа
31.01.2014 Слёт снайперов
23.09.2013 Оружейные перспективы
22.08.2013 От палатки до беспилотников
14.01.2013 О концептуальной неопределенности в развитии боевого стрелкового оружия в РФ