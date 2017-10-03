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Новый российский бронежилет выдержал попадание из СВД со ста метров

05.10.2017 Lenta.ru 136 0
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Военнослужащий в экипировке Ратник. Архивное фото
Военнослужащий в экипировке Ратник. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Бронежилет из новейшей российской боевой экипировки "Ратник-2" выдержал попадание из снайперской винтовки Драгунова (СВД) с расстояния 100 метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО) сообщает "Российская газета".

Испытание было проведено в ходе российско-пакистанских учений "Дружба-2017", прошедших в Карачаево-Черкесии. Пуля, выпущенная из складного варианта СВД, не смогла пробить оболочку защитной пластины бронежилета.

В пресс-службе ЮВО отметили, что экипировкой заинтересовались пакистанские военные. Помимо этого, их внимание привлек автоматический пистолет Стечкина с деревянной кобурой и защитный комплекс сапера "Дублон".

Элементы "Ратника-2" сейчас испытываются в войсках. Второе поколение экипировки отличается от первого уменьшенным весом носимого снаряжения, повышенным классом защиты бронежилетов, наличием интегрированных систем управления и средств связи. Помимо комплекса индивидуальной защиты, тестируется ряд новых приборов — тепловизионные и ночные прицелы и другая электроника. Также идет апробация двух автоматов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра.

Третье поколение "Ратника" планируется создать к 2022 году.
03.10.2017
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Ратник БЭВ
СВД
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Стечкин
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