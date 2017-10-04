Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВКС РФ ликвидировали в Сирии 12 командиров "Джебхат ан-Нусры"

05.10.2017 ТАСС 86 0
0
Понравилась новость?
 +1
Бомбардировщик Су-34 ВКС РФ во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в Сирии
Бомбардировщик Су-34 ВКС РФ во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в Сирии.
Источник: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

Как сообщили в Минобороны со ссылкой на независимые источники, главарь группировки Абу Мухаммед аль-Джуляни находится в критическом состоянии



МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. ВКС России ликвидировали в Сирии командование запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра", ее главарь, по имеющейся информации, находится в критическом состоянии, 12 командиров убиты. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"3 октября российской военной разведкой было вскрыто время и место проведения совещания руководства Джебхат ан-Нусры" во главе с лидером группировки Абу Мухаммедом аль-Джуляни. Для поражения данной цели из состава дежурных сил российской авиации в Сирии были назначены самолеты Су-34 и Су-35", - сказал Конашенков.

В Минобороны сообщили, что решение о нанесении воздушного удара было принято после того, как по нескольким каналам было получено подтверждение о прибытии террористов и начале их совещания. Сбор данных о местонахождении главарей "Джебхат ан-Нусры" велся многоуровневой системой разведки.

По словам Конашенкова, в результате удара главарь "Джебхат ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и лишился руки. Как сообщает Минобороны со ссылкой на независимые источники, аль-Джуляни находится в критическом состоянии.

В Минобороны добавили, что вместе с охраной, которая насчитывала около 50 человек, были уничтожены 12 полевых командиров группировки. В их числе был ближайший помощник аль-Джуляни - начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи. Еще более десятка боевиков получили взрывные ранения среднего и тяжелого характера, добавили в ведомстве.

Конашенков сообщил, что мероприятия по уничтожению террористов, причастных к нападению на наблюдательный пост российской военной полиции на границе зоны деэскалации Идлиб, будут продолжены.
04.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-34
Компании
ВПВС РФ
Персоны
Конашенков Игорь

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.10 03:00
  • 8
В России создана самая дальнобойная в мире снайперская винтовка
  • 05.10 01:54
  • 3
Специалисты ВКО им. Можайского устранили недочеты в системе ГЛОНАСС после критики Путина
  • 05.10 00:16
  • 78
Новая версия противотанковой самоходной пушки "Спрут-СД" для ВДВ появится в 2015 году
  • 05.10 00:03
  • 57
"Роскосмос" начнет поиски русских Илонов Масков
  • 05.10 00:00
  • 2
Новая украинская БМП "Тур"
  • 04.10 23:51
  • 6
"Калашникова" хотят отправить в запас
  • 04.10 23:43
  • 2
Пикирующий трамплин
  • 04.10 23:40
  • 5
Ученые создали алюминий, который не тонет в воде
  • 04.10 23:35
  • 37
Для новейших танков Т-90М создан лучший в мире пулемет
  • 04.10 23:21
  • 11
Угроза "Лотоса": зачем для ВДВ России заказали новую убойную пушку
  • 04.10 22:46
  • 7
Россия разрабатывает секретное оружие "мощнее ядерной бомбы" (Daily Star, Великобритания)
  • 04.10 22:02
  • 2
В РКК "Энергия" рассказали, чего ждут от проекта окололунной станции
  • 04.10 21:53
  • 1
Вучич не исключает давление на Сербию в связи с поставкой МиГ-29 из России
  • 04.10 21:49
  • 2
В РКК "Энергия" уточнили, какие ракеты будут запускать с "Морского старта"
  • 04.10 21:19
  • 17
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
другие обсуждаемые темы