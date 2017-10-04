Медицинские вертолеты получат техподдержку в формате 24/7



Переданный ЗАО "Русские Вертолетные Системы" (РВС) второй вертолет "Ансат" с медицинским модулем (регистрационный номер RA-20009, предположительный серийный номер 33077), построенный по контракту 2016 года АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) с АО "Вертолеты России". Хелипарк Подушкино (Московская область), 02.09.2017.

Источник: Ассоциация вертолетной индустрии Переданный ЗАО "Русские Вертолетные Системы" (РВС) второй вертолет "Ансат" с медицинским модулем (регистрационный номер RA-20009, предположительный серийный номер 33077), построенный по контракту 2016 года АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) с АО "Вертолеты России". Хелипарк Подушкино (Московская область), 02.09.2017.Источник: Ассоциация вертолетной индустрии

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) в рамках реализации стратегии развития послепродажного обслуживания запустил работу единой службы технической поддержки заказчиков "ТеМПо", которая будет в круглосуточном режиме обслуживать медицинские вертолеты Ансат, поставляемые по программе развития санитарной авиации РФ.

На данный момент "ТеМПо" позволяет эксплуатантам направлять технические запросы, а также запросы на разработку схем ремонта повреждений и корректировку эксплуатационной документации. "ТеМПо" уже эффективно работает по техподдержке российских и зарубежных эксплуатантов вертолетов типа Ка-32 и Ансат.

Служба "ТеМПо" доступна заказчикам в режиме on-line через специализированный раздел портала ППО, выделенную телефонную линию, а так же по электронной почте, что направлено на упрощение взаимодействия эксплуатантов с разработчиками и производителями вертолетов, ускорение обработки запросов и предоставления ответов.

Кроме того, "ТеМПо" позволяет эксплуатантам вертолетной техники производства холдинга отслеживать текущий статус проработки запроса. Для получения доступа к услугам "ТеМПо" необходимо пройти регистрацию на сайте "Вертолетной сервисной компании".

"Этот масштабный проект выводит послепродажное обслуживание "Вертолетов России" на новый уровень. Уже сегодня служба "ТеМПо" задействована в программе развития санавиации РФ – все эксплуатанты медицинских вертолетов Ансат вместе с машиной получают доступ к системе. Кроме того, она предполагает коммуникации как на русском, так и на английском языке, что делает ее доступной и для наших зарубежных заказчиков", - подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

К 1 декабря текущего года запланировано расширение перечня вертолетов, обслуживаемых "ТеМПо", за счет продукции Улан-Удэнского авиационного завода – Ми-8АМТ, Ми-171Е и Ми-171А2. При этом в рамках системы также будут обслуживаться и перспективные модели, находящиеся в разработке. Планируется, что к 2020 году через единую службу технической поддержки будет обслуживаться 80% вертолетного парка, производимого холдингом.

Ансат - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой управления (ГМСУ). В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки.

Медицинский Ансат имеет ряд серьезных конкурентных преимуществ перед аналогами в своем классе. Прежде всего – это меньшая стоимость обслуживания, обучения и ремонта. Кроме того, вертолет имеет высокую скорость, что позволяет использовать его при полетах на большие расстояния. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет в течение одного часа трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.