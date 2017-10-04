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РКС впервые открывает широкой аудитории отчет о разработке радиостанции первого искусственного спутника Земли

05.10.2017 АО «Российские космические системы» 323 0
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Первый искусственный спутник Земли
К 60-летнему юбилею запуска первого искусственного спутника Земли (РКС).
Источник: http://spacecorp.ru/

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») к 60-летнему юбилею запуска первого искусственного спутника Земли (ИСЗ) открыл для широкой аудитории отчет о разработке его бортовой радиостанции. В опубликованной на сайте РКС электронной версии отчета приводятся уникальные материалы по конструкции и наземным отработочным испытаниям радиоаппаратуры спутника.


«Отчет о разработке бортовой радиостанции первого искусственного спутника Земли», подготовленный в 1958 году, сегодня представляет особый интерес для специалистов космического приборостроения, представителей компаний ракетно-промышленной отрасли и всех, кто интересуется историей развития российской авиационно-космической промышленности.


Радиостанция Д-200, созданная в НИИ-885 (сегодня – РКС), была целевой нагрузкой для первого спутника. Именно она впервые в истории передала на Землю радиосигнал из космоса.


Радиостанция Д-200 - целевая нагрузка первого спутника Земли (РКС).
Источник: http://spacecorp.ru/

Радиостанция состояла из двух радиопередатчиков и коммутирующего устройства. Их общая масса составляла около 7 кг. Разработка радиостанции проводилась в

НИИ-885 в январе–марте 1957 года. В марте-апреле 1957 года завершились конструирование и выпуск рабочих чертежей.


Одной из основных целей разработчиков радиостанции было обеспечение возможности массовых радиолюбительских наблюдений. Позывные первого ИСЗ стали известны во всем мире. Среди целей создания радиостанции было также изучение распространения радиоволн в ионосфере.


Как свидетельствуют материалы отчета, аппаратура радиостанции первого ИСЗ была разработана в сжатые сроки на высоком профессиональном уровне.

Радиостанция Д-200 была установлена и на втором искусственном спутнике Земли. Он был запущен 3 ноября 1957 года с собакой Лайкой на борту.


Руководителем проекта по разработке радиостанции был Михаил Иванович Борисенко, занимавший в то время в НИИ-885 должность начальника отдела. В 2017 году отмечается столетие со дня его рождения.


Титульный лист Отчета о разработке бортовой радиостанции первого искусственного спутника Земли с подписями (РКС).
Источник: http://spacecorp.ru/

Отчет о разработке бортовой радиостанции первого ИСЗ был выпущен в НИИ-885 в 1958 году. Тогда эти материалы были засекречены. Сегодня отчет доступен для скачивания в электронном формате на официальном сайте холдинга «Российские космические системы».
04.10.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Российские космические системы»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос

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