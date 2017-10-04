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Узбекистан определился с потребностями в российских вооружениях, но ему не хватает средств - СМИ

05.10.2017 Интерфакс-АВН 178 0
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Истребители Су-30СМ авиагруппы высшего пилотажа "Русские витязи"
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Узбекистан заинтересован в приобретении у России вертолетов, бронетехники, боеприпасов, а также истребителей Су-30СМ, однако его запросы не соответствуют финансовым возможностям Ташкента, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

По данным издания, такая ситуация сложилась, несмотря даже на "беспрецедентное для страны - не члена Организации Договора о коллективной безопасности" право рассчитываться за оружие и технику по внутрироссийским ценам".

По словам собеседника издания, до заключения контрактов даже по такой схеме "еще очень далеко". "Сейчас у них довольно большой список желаний, он сильно превышает их возможности и нужды, но нет никаких гарантий, что хоть что-то из этого будет приобретено", - отметил он.
04.10.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Узбекистан
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Су-30
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