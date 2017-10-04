"Вертолеты России" изготовили два Ми-35М для Мали



Ми-35М широко востребованы в России и за рубежом.

Источник: Виталий Кузьмин Ми-35М широко востребованы в России и за рубежом.Источник: Виталий Кузьмин

Холдинг "Вертолеты России" в рамках контракта, заключенного по линии АО "Рособоронэскпорт", изготовил два транспортно-боевых вертолета Ми-35М для Мали. Машины и все имущество, необходимое для их эксплуатации, переданы заказчику.

"Исполнение контракта на поставку Ми-35М нашим партнерам из Мали в очередной раз подтверждает, что холдинг занимает лидирующие позиции на мировом рынке ударных вертолетов. Несомненно, успешное выполнение этого заказа вызовет повышение спроса на российские вертолеты в регионе", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Уверен, что поставленные нами вертолеты помогут Мали в защите собственного суверенитета и в вопросах борьбы со всеобщим злом – терроризмом. Кроме того, хочу отметить, что поставка российских вертолетов Ми-35М – это очередной значительный вклад в развитие военно-технического сотрудничества между нашими странами, которое в последнее время показывает хороший положительный тренд", - подчеркнул генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Ми-35М является единственным в мире универсальным боевым вертолетом, способным помимо эффективного решения огневых задач осуществлять перевозку до 8 военнослужащих с вооружением, до 1500 кг боеприпасов или других грузов внутри кабины, а также до 2400 кг грузов на внешней подвеске, эвакуацию раненых, доставку технического персонала на автономные площадки базирования.

Огневая мощь Ми-35М выше, чем у основных конкурентов на рынке на 140% за счет значительной массы боевой нагрузки оснащения. По могуществу неуправляемого ракетного и стрелково-пушечного вооружения вертолет на 30% превосходит аналоги, что позволяет ему более эффективно осуществлять авиационную поддержку войск на поле боя.

Круглосуточность и всепогодность боевого применения вертолета, обеспечивают возможность выполнения боевых задач по авиационной поддержке подразделений сухопутных войск в любое время суток и в любых погодных условиях.

Вертолет отличают значительные высотные характеристики с возможностью выполнения взлетов и посадок на бетонированных и грунтовых площадках, расположенных на высотах до 4000 м над уровнем моря. Кроме того, удачные конструктивные решения, использованные в Ми-35, обеспечивают возможность использования российского вертолета в широком диапазоне физико-географических и климатических условий, в том числе в горах, при температуре от - 50°С до + 50°С и влажности до 98%.