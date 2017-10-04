НАСА предлагает любым желающим отправить свое имя на Марс



Зонд InSight на поверхности Марса.

Источник: © Фото : JPL/NASA Зонд InSight на поверхности Марса.Источник: © Фото : JPL/NASA

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Любой человек, посетивший сайт НАСА и заполнивший там заявку, может отправить на Марс табличку со своим именем, которая будет установлена на борт спускаемого аппарата InSight, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Марс продолжает привлекать умы и сердца любителей космоса всех возрастов. Наша акция даст им возможность в буквальном смысле стать частью миссии, которая будет изучать недра красной планеты", - заявил Брюс Банердт (Bruce Banerdt), руководитель миссии InSight в НАСА.

Спускаемый аппарат InSight, предназначенный для первых в истории наблюдений за "марсотрясениями" и другими процессами в недрах красной планеты, является наследником другого зонда-"геолога" НАСА, лендера "Финикс", севшего на Марс в мае 2008 года с целью поисков следов жизни и воды в его почве.

На его борту будет работать сейсмограф, а также геофизический термометр, который установят в 5-метровой скважине для измерений температуры недр Марса. Один из приборов зонда будет с высокой точностью отслеживать колебания вращения планеты, что поможет определить распределение массы в недрах планеты и лучше понять ее внутреннюю структуру.

Изначально НАСА планировало, что InSight отправится к Марсу в марте 2016 года. В конце ноября 2015 года на форумах любителей космонавтики и в соцсетях стали распространяться слухи о том, что зонд может не полететь на Марс из-за неполадок в работе сейсмометра SEIS, изготовленного французскими инженерами и учеными по заказу CNES.

Впоследствии эти слухи подтвердились, и НАСА пришлось перенести сроки запуска миссии на два года вперед. Май 2018 года в данном случае был "жесткой" датой запуска - даже если французские инженеры и ученые создали бы новую версию SEIS раньше срока, InSight не отправится на Марс раньше означенного времени из-за того, что запас топлива был рассчитан на оптимальную траекторию полета к красной планете.

Эта задержка, как отметил Банердт, заставила участников его команды чувствовать вину перед публикой, и они решили повторить необычную акцию, которую они уже проводили летом 2015 года для привлечения внимания публики к InSight.

Два года назад ученые заявили о том, что инженеры миссии прикрепят особую табличку к корпусу спускаемого аппарата, на которой будут выгравированы имена любых посетителей сайта НАСА, и заполнят простую форму. Эта идея привлекла внимание огромного числа людей, и в конечном итоге на табличке оказалось напечатано свыше 826 тысяч имен будущих "марсонавтов".

В дополнение к этой табличке, НАСА установит еще один брусок из кремния на борт InSight, на поверхности которого будут записаны имена людей, успевших заполнить анкету на сайте НАСА до ноября 2017 года. Как надеются ученые, эта акция привлечет не меньше внимания, чем прошлая подобная инициатива Банердта и его коллег.