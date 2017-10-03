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Мэттис обвинил Россию в попытках подорвать влияние США и единство НАТО

05.10.2017 РИА Новости 182 0
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Джеймс Мэттис
Джеймс Мэттис.
Источник: Ye Pingfan / Xinhua / Zumapress / Globallookpress.com

ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис вновь обвинил Россию в усилиях по подрыву влияния Соединенных Штатов и угрозе единству НАТО, об этом он заявил во вторник на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.

"Россия продолжает прилагать все усилия к тому, чтобы ограничить наше влияние, ограничить наши возможности и подорвать трансатлантический союз НАТО", - сказал шеф Пентагона.

Мэттис также отметил, что в Тихоокеанском регионе серьезную конкуренцию и угрозу интересам США представляет Китай. В числе прочих угроз глава оборонного ведомства США традиционно упомянул КНДР и Иран.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Российский министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ - в восемь раз.

Ранее Мэттис заявлял, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но намерены говорить с Москвой "с позиции силы", отмечая, что Москва приняла решение быть "стратегическим соперником" США.
03.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Иран
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КНДР
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