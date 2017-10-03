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Армии Украины не хватает штыков

05.10.2017 Независимая газета 82 0
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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие вооруженных сил Украины на броне доработанного в полевых условиях БТР-80.
Источник: МО Украины

Начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Виктор Муженко предлагает увеличить численный состав армии. Генерал требует заменить военизированную охрану (ВОХР), привлекающуюся, в частности, к охране арсеналов, батальонами охраны и обеспечения, что повлечёт увеличение численности ВСУ.


«Мы готовим предложения по замене ВОХР батальонами охраны и обеспечения, в состав которых будут входить как подразделения охраны, так и такелажные подразделения и подразделения механизации. Это, безусловно, приведет к увеличению общей численности Вооруженных Сил. В связи с этим мы готовим предложения к закону Украины «О численности ВСУ», – заявил Муженко сегодня в Национальном университете обороны Украины им. Черняховского. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Заметим, что в данный момент, по словам заместителя начальника Генштаба ВСУ Артура Артеменко, число военнослужащих армии Незалежной достигло рекордного показателя - почти 250 тысяч человек. Больше солдат Киев не может себе позволить по закону.


Правительство Украины в сентябре этого года издало приказ о призыве на срочную службу в октябре и ноябре 10 тысяч 460 человек, кроме того, с начала года в ВСУ пошли служить свыше 26 тысяч контрактников.
03.10.2017
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Украина

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