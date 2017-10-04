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Главком ВМС Казахстана: границы казахстанского сектора Каспия уязвимы

05.10.2017 Интерфакс-АВН 78 0
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Тральщик "Алатау"
Построенный для ВМС Казахстана на АО «Средне-Невский судостроительный завод» рейдовый тральщик "Алатау" проекта 10750Э (заводской номер 366). Санкт-Петербург, 28.07.2016.
Источник: Gogs / forums.airbase.ru

Актау. 4 октября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Главнокомандующий Военно-морскими силами ВС Казахстана Жандарбек Жанзаков считает, что с учетом растущих угроз республике необходимо наращивать военную мощь на Каспии.

"У меня сложилось впечатление, что мы совершенно недооцениваем значимость нашей границы по береговой линии Каспия. Мы гордимся тем, что решили вопросы делимитации границы со всеми нашими соседями, кроме одного важного участка - это Каспийское море. Мы с этой стороны очень уязвимы", - заявил главком ВМС, выступая в Актау на выездном заседании комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности.

По словам Ж.Жанзакова, все прикаспийские страны ежегодно наращивают военную мощь. При этом Казахстан в этом вопросе сильно отстает.

Ж.Жанзаков подчеркнул, что угроза активизации международного терроризма, потенциальная возможность совершения диверсионной деятельности на морских целях, нефтепроводах, портах, центрах нефтедобычи и иных важных объектах создает необходимость усиления мощи ВМС.
04.10.2017
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Казахстан

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