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Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО о военно-техническом сотрудничестве с отдельными государствами

05.10.2017 Интерфакс-АВН 70 0
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Петр Порошенко
Петр Порошенко.
Источник: © AP Photo/Seth Wenig

Киев. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Во вторник президент Украины Петр Порошенко подписал указ №304/2017 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, утвержденного 13 сентября 2017 года, о военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами, сообщает сайт президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 "О внесении изменения в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2015 года "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами" (прилагается, тайно)", - сказано в первом пункте документа.

Указ вступил силу в день его публикации. Контроль за его выполнением возложен на действующего секретаря СНБО Александра Турчинова.
04.10.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Украина

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