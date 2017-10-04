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Лавров обвинил США в "смертельно опасных провокациях" в Сирии

05.10.2017 РИА Новости 86 0
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Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник: © Фото : МИД России

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. США устраивают против российских военнослужащих в Сирии смертельно опасные провокации, заявил в интервью газете "Аш Шарк Аль-Аусат" глава МИД Сергей Лавров.

По словам министра, у Москвы вызывает озабоченность "тактика полумер", взятая на вооружение Вашингтоном и его союзниками в Сирии.

"Если применять "двойные стандарты", делить террористов на "плохих" и "не очень плохих", загонять в коалицию по политическим мотивам, забыв про необходимость санкции СБ ООН на свою активность, то об эффективности антитеррора говорить сложно. "Исламское государство"* "посыпалось" именно под ударами российских ВКС и под натиском сирийской армии", - сообщил он.

Лавров подчеркнул, что к ведомым США силам в Сирии у российской стороны масса вопросов.

"То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то "науськают" других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации. Отмечу и многочисленные "случайные" попадания по гражданским объектам, влекущие гибель сотен мирных жителей", - указал он.

Министр отметил, что с точки зрения международного права коалиция, возглавляемая США в Сирии, незаконна.

"Не буду углубляться в детали, но надо начать с того, что коалиция, с точки зрения сирийцев и международного права, - незваный гость в Сирии. И правительство Сирии проявляет терпение до тех пор, пока действия коалиции направлены на борьбу с террористами на территории этой страны", - сообщил он.

По словам министра, участие ВКС в борьбе с террористами ИГ* нацелено не только на обеспечение национальной безопасности России, но и на укрепление глобальной и региональной стабильности.

"Одними силовыми методами искоренить терроризм на Ближнем Востоке и Севере Африки не удастся. В этом наше глубокое убеждение. Преимущество нашей политики в том, что она не направлена на извлечение корыстного интереса и не имеет "двойного дна", - сказал он.

Лавров заверил, что Россия продолжит наращивать усилия по мирному, политико-дипломатическому урегулированию многочисленных кризисов и конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "Приглашаем к совместной честной работе всех, кто к этому готов", - добавил он.

*Запрещенная в России террористическая организация.
04.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Сирия
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ООН
Персоны
Лавров Сергей

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