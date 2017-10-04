СМИ: "Прогресс" предлагает создать новую модификацию ракеты "Союз"



Проходная РКЦ Прогресс в Самаре.

Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк Проходная РКЦ Прогресс в Самаре.Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" сформировал облик новой ракеты летного класса "Союз-1ЛК" и направил предложение по созданию нового носителя потенциальным заказчикам, среди которых Минобороны России, сообщил генеральный директор предприятия Александр Кирилин.

"РКЦ "Прогресс" направлены предложения в министерство обороны РФ о создании ракеты-носителя "Союз-2ЛК" и "Союз-1ЛК" для последующей замены ракеты-носителя "Союз-2.1в", - сказал он газете "Известия".

Как сообщает издание, в прошлом году "Прогресс" презентовал инициативную разработку - ракету-носитель легкого класса "Союз-2ЛК". Это двухступенчатая ракета с установленным на ней в качестве верхней ступени разгонным блоком "Фрегат". В зависимости от космодрома запуска такая ракета способна вывести на солнечно-синхронную орбиту груз массой от 2 до 3,85 тонны. Новая модификация "Союз-1ЛК" легче. Она расширяет границы выводимых на орбиту ракетами семейства "Союз" полезных грузов. При наличии нескольких модификаций одного семейства ракет с разной грузоподъемностью под конкретную массу выводимого груза можно будет выбирать соответствующий носитель.

В РКЦ пояснили, что если традиционно на ракетах семейства "Союз" стоят четыре боковых блока первой ступени, то на "Союз-1ЛК" предлагается оставить только два. Остальная конструкция ракеты остается такой же, как у "Союз-2ЛК", - две ступени и разгонный блок "Фрегат".

В настоящее время РКЦ "Прогресс" производит целый ряд ракет семейства "Союз": "Союз-ФГ" для пилотируемых запусков, "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" и адаптированную к тропическим условиям космодрома Куру (Южная Америка) ракету "Союз-СТ", легкую ракету "Союз-2.1в".