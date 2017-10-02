США отчитались о выполнении Договора об СНВ



Пуск ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.

Источник: © ТАСС Пуск ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.Источник: © ТАСС

России для этого осталось сократить 11 боеголовок

Государственный департамент в понедельник обнародовал данные о выполнении США и Россией своих обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Из опубликованных данных следует, что США опередили Россию, первыми достигнув контрольных показателей соглашения. Однако и Россия, судя по всему, предприняла серьезные усилия по выполнению договора, резко сократив количество боеголовок на развернутых носителях.

Из обнародованной Госдепом таблицы следует, что и США, и Россия продолжают сокращать свои стратегические ядерные вооружения в рамках СНВ-3.

В соответствии с опубликованными данными США обладают 660 развернутыми носителями ядерных вооружений — межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования (МБР), баллистическими ракетами подводных лодок (БРПЛ) и тяжелыми бомбардировщиками (ТБ). Ядерных боезарядов у США 1393. В целом развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ у США 800.

Россия располагает 501 развернутым носителем ядерных вооружений — МБР, БРПЛ и ТБ, и 1561 ядерным боезарядом. Общее число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ в России составляет 790.

На сайте Госдепа уточняется, что речь идет о данных на 1 сентября текущего года. В соответствии с договором СНВ-3 стороны должны предоставлять друг другу статистическую информацию о ходе выполнения соглашения раз в полгода (с данными на 1 марта и 1 сентября).

Из отчета Госдепа следует, что США уже достигли предусмотренных СНВ-3 показателей. Контрольный срок по ним истекает только 5 февраля 2018 года.

"Последние данные Госдепартамента показывают, что США впервые с вступления договора в силу в 2011 году достигли уровня 800 развернутых и неразвернутых стратегических пусковых установок. 660 развернутых носителей также ниже допустимого уровня 700 установок, а 1393 боезаряда — сильно ниже разрешенных 1550. Таким образом, технически США уже выполнили требования договора",— поясняет эксперт по ядерному оружию Федерации американских ученых Ганс Кристенсен. По его словам, последние сокращения со стороны США — это результат переоборудования бомбардировщиков в носители неядерных средств и уменьшения пусковых установок на подлодках класса Ohio.

Еще один важный вывод следует из анализа данных, предоставленных Россией. Старший научный сотрудник Института ООН по исследованиям в области разоружения Павел Подвиг напоминает, что в последнее время "было много спекуляций о том, что Россия не сможет или не намерена вписаться в предусмотренные СНВ-3 показатели к февралю 2018 года". С 2015 года Россия действительно активно наращивала количество развернутых боеголовок, вместо того чтобы сокращать их (см. таблицу), однако, судя по последним данным, она буквально за последние полгода сократила сразу 204 заряда, и, для того чтобы вписаться в лимит 1550 единиц, ей осталось сократить всего 11.

Напомним, в середине сентября директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов в интервью “Ъ” признал, что над выходом к 5 февраля 2018 года на контрольные показатели по носителям и боезарядам "предстоит еще серьезно работать". При этом он отметил, что в принципе договор СНВ-3, действующий до 2021 года, предусматривает возможность пятилетнего продления. И дал понять, что Москва к этому готова: "У нас решения на этот счет однозначного не принято, но мы готовы рассматривать такую возможность, по крайней мере обсуждать ее с американцами". "Однако к нынешней ситуации применимо американское выражение "Танго танцуют двое". Для начала разговора важно знать, что и Вашингтон допускает возможность пятилетнего продления. Пока этого мы не наблюдаем",— уточнил дипломат. Впрочем, по его словам, время еще есть, поскольку договор будет оставаться в силе еще три с лишним года.

Елена Черненко