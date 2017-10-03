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Европейцы испытали систему самоуничтожения снарядов

04.10.2017 N+1 74 0
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MAS GA
MAS GA.
Источник: Diehl \ Leonardo

Специалисты Европейского оборонного агентства провели испытания системы самоуничтожения для высокоточных артиллерийских боеприпасов. Как сообщает Defense Aerospace, проверки проводились на корректируемом снаряде выстрела Vulcano калибра 155 миллиметров и были признаны успешными.


Многие страны Европейского союза не располагают большими по площади полигонами, где можно было бы проводить полноценные испытания артиллерийских орудий и боеприпасов к ним. Имеющиеся полигоны либо граничат с населенными пунктами, либо с производственными предприятиями.


Предполагается, что система самоуничтожения, разрабатываемая в рамках проекта MAS GA (Mission Abort System for Guided Ammunition, система аварийного прекращения выполнения задачи для корректируемых боеприпасов), позволит проводить испытания боеприпасов на небольших полигонах.


Новая система, активируемая в момент выстрела, уже в полете непрерывно отслеживает траекторию полета снаряда. В случае, если по ее расчетам, снаряд отклоняется от заданной траектории и может вылететь за пределы полигона, система самоуничтожения разрушает снаряд — он разъединяется на две части, которые падают в границе стрельбища.


MAS GA представляет собой кольцо с электроникой управления и небольшим взрывным зарядом, устанавливаемое на корпус снаряда. Разрушение снаряда в полете происходит благодаря подрыву взрывчатки в системе. Испытания MAS GA проводились стрельбой из немецкой гаубицы PzH2000 на полигоне «Меппен» в Германии.


В ближайшее время Европейское оборонное агентство планирует принять решение о начале серийного производства новой системы. Кроме того, агентство планирует заказать разработку уменьшенных версий MAS GA, которые можно было бы использовать на боеприпасах меньшего калибра вплоть до 70 миллиметров.


В феврале прошлого года инженеры из Центра проектирования, исследований и разработок Армии США получили патент на изобретение пуль с прерываемым полетом. По данным разработчиков, новые снаряды позволят снизить число случайных жертв среди гражданского населения.


Согласно патенту, от обычной новая пуля отличается запалом замедленного действия и камерой, содержащей небольшой пороховой заряд. При выстреле горящий в гильзе порох поджигает запал, который медленно тлеет во время полета пули. Затем запал поджигает порох в специальной камере внутри пули. После этого пороховые газы проходят по каналу запала и образуют реактивную струю.


По данным разработчиков, такая реактивная струя мгновенно нарушает аэродинамическую устойчивость пули, и она практически сразу падает, не причинив никакого ущерба. Дистанцию стрельбы в новых пулях можно задавать временем тления запала. Натурные испытания разработчики новых пуль не проводили, однако использовали компьютерное моделирование для пуль типа M8 и M33 калибра 12,7 миллиметра.


Василий Сычёв
03.10.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
PzH 2000
Проекты
Евросоюз
ИТ

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