Европейцы испытали систему самоуничтожения снарядов



MAS GA.

Источник: Diehl \ Leonardo MAS GA.Источник: Diehl \ Leonardo

Специалисты Европейского оборонного агентства провели испытания системы самоуничтожения для высокоточных артиллерийских боеприпасов. Как сообщает Defense Aerospace, проверки проводились на корректируемом снаряде выстрела Vulcano калибра 155 миллиметров и были признаны успешными.

Многие страны Европейского союза не располагают большими по площади полигонами, где можно было бы проводить полноценные испытания артиллерийских орудий и боеприпасов к ним. Имеющиеся полигоны либо граничат с населенными пунктами, либо с производственными предприятиями.

Предполагается, что система самоуничтожения, разрабатываемая в рамках проекта MAS GA (Mission Abort System for Guided Ammunition, система аварийного прекращения выполнения задачи для корректируемых боеприпасов), позволит проводить испытания боеприпасов на небольших полигонах.

Новая система, активируемая в момент выстрела, уже в полете непрерывно отслеживает траекторию полета снаряда. В случае, если по ее расчетам, снаряд отклоняется от заданной траектории и может вылететь за пределы полигона, система самоуничтожения разрушает снаряд — он разъединяется на две части, которые падают в границе стрельбища.

MAS GA представляет собой кольцо с электроникой управления и небольшим взрывным зарядом, устанавливаемое на корпус снаряда. Разрушение снаряда в полете происходит благодаря подрыву взрывчатки в системе. Испытания MAS GA проводились стрельбой из немецкой гаубицы PzH2000 на полигоне «Меппен» в Германии.

В ближайшее время Европейское оборонное агентство планирует принять решение о начале серийного производства новой системы. Кроме того, агентство планирует заказать разработку уменьшенных версий MAS GA, которые можно было бы использовать на боеприпасах меньшего калибра вплоть до 70 миллиметров.

В феврале прошлого года инженеры из Центра проектирования, исследований и разработок Армии США получили патент на изобретение пуль с прерываемым полетом. По данным разработчиков, новые снаряды позволят снизить число случайных жертв среди гражданского населения.

Согласно патенту, от обычной новая пуля отличается запалом замедленного действия и камерой, содержащей небольшой пороховой заряд. При выстреле горящий в гильзе порох поджигает запал, который медленно тлеет во время полета пули. Затем запал поджигает порох в специальной камере внутри пули. После этого пороховые газы проходят по каналу запала и образуют реактивную струю.

По данным разработчиков, такая реактивная струя мгновенно нарушает аэродинамическую устойчивость пули, и она практически сразу падает, не причинив никакого ущерба. Дистанцию стрельбы в новых пулях можно задавать временем тления запала. Натурные испытания разработчики новых пуль не проводили, однако использовали компьютерное моделирование для пуль типа M8 и M33 калибра 12,7 миллиметра.

Василий Сычёв