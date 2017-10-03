Ученые создали алюминий, который не тонет в воде



Алюминий.

Источник: topwar.ru Алюминий.Источник: topwar.ru

Ученые-химики из российского Южного Федерального университета и Университета штата Юта (США) разработали новую сверхлегкую кристаллическую форму алюминия, которая не тонет в воде и может быть применена в различных сферах промышленности, сообщает hightech.fm со ссылкой на Science Daily.

Привычный в быту алюминий плотнее воды, «но если изменить молекулярную структуру металла, применив компьютерное моделирование, как это сделал Александр Болдырев, работающий в Университете штата Юта, можно получить сверхлегкую кристаллическую форму металла, которая будет легче воды», пишет издание.

Исследования, проводимые совместно с Южным Федеральным университетом (Ростов-на-Дону), поддерживаются научным фондом США и Минобразования России.

Мои коллеги продемонстрировали инновационный подход к решению проблемы, сказал профессор американского университета Болдырев.

Начав с известной кристаллической решетки, в данном случае алмаза, они заменили каждый атом углерода алюминиевым тетраэдром, рассказал он.

По словам профессора, «расчеты подтвердили, что такая конструкция представляет собой новую легкую метастабильную форму кристаллического алюминия».

Он сообщил, что «плотность нового материала составила всего 0,61 грамм на кубический сантиметр – в разы меньше плотности стандартной формы алюминия (2,7 г/см³)». Новая кристаллическая форма оказалась также легче воды, плотность которой составляет 1 г/см³.

Новое необычное свойство значительно расширит сферу его возможных применений.

Космонавтика, медицина, электросети и создание легкие экономичные автомобильных деталей – лишь первые приходящие в голову варианты, отметил Болдырев.

Конечно, еще очень рано размышлять о том, как можно будет использовать такую форму алюминия, ведь многие ее свойства нам пока неизвестны. Например, мы ничего не знаем о ее сопротивлении. Тем не менее, открытие отражает новый подход к дизайну материалов. Удивительным аспектом этого исследования является его методика: использование известной структуры для разработки нового материала, сказал профессор.

Она открывает путь для будущих открытий, добавил он.