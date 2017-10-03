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Нидерланды "оцифруют" свой военный флот

04.10.2017 Военно-промышленный курьер 73 0
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Холланд
Головной патрульный корабль класса «Холланд» ВМС Нидерландов.
Источник: ship.bsu.by

Компании Marinebedrijf Koninklijke Marine и Artec 3D занялись составлением трехмерных моделей кораблей Королевских военно-морских сил Нидерландов. Современные технологии позволят существенно ускорить и упростить ремонт кораблей, сообщает WarSpot со ссылкой на портал naval-technology.com.

В настоящее время военный флот Нидерландов насчитывает 23 корабля, включая тральщики, подлодки, патрульные катера и фрегаты, обслуживанием которых занимается компания Marinebedrijf Koninklijke. Несмотря на то, что нидерландский флот сравнительно "молодой" (самый старый корабль построен в 1993 году), бывают случаи, когда необходимо изготовить ту или иную деталь, но её чертежей найти не удается, и специалистам приходится проводить обратное проектирование.

Чтобы избежать излишних трудозатрат и сократить время ремонта, обслуживающая компания приступила к "оцифровке" флота. С помощью компании Artec 3D будут созданы трёхмерные модели каждого из кораблей нидерландского флота. Представители Marinebedrijf Koninklijke заявляют, что "оцифровка" позволит не только исключить проблемы, связанные с отсутствием чертежей и несоответствием деталей у однотипных кораблей (когда происходит их подгонка "по месту"), но и производить детали в море с помощью 3D-принтеров.

"Использование 3D-сканирования спасет нас от недель ненужной работы. Ранее нам потребовались бы различные измерительные приборы, а также длительный процесс создания новых чертежей. Теперь, даже когда нет нужных чертежей, мы можем использовать сканер Artec 3D для создания 3D-изображения объекта. Затем нам нужно будет загрузить трехмерную модель в компьютер фрезерного станка или 3D-принтера, и деталь готова", — рассказал Бен Янсен, координатор компании Marinebedrijf Koninklijke Marine.

Для составления трехмерных моделей кораблей и их деталей специалисты Marinebedrijf Koninklijke Marine используют лазерные сканеры, разработанные компанией Artec 3D: Artec Eva и Spider 3D. Такие устройства проецируют на объект лазерную сетку, а затем делают её снимки с частотой 80 кадров в секунду. Изгибы всех линий фиксируются, после чего составляется карта кривизны поверхности. Это позволяет создать трехмерную модель, которую после доработки можно конвертировать в набор инструкций для многопозиционных станков, используемых для изготовления деталей.
03.10.2017
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Нидерланды
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