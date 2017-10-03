В США сравнили боевые возможности F-16 и Су-35



Истребители Су-35С.

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Истребители Су-35С.Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

У истребителя F-16 Fighting Falcon появились потенциальные противники - например, Су-35, который по многим характеристикам превосходит "Атакующего сокола", считает военный обозреватель The National Interest Дэйв Маджумдар, которого цитирует "Российская газета".

Во время тренировок ВВС Соединенных Штатов в качестве "врага" используют Су-27 ("Flanker" по кодификации НАТО). Его относят к числу наиболее вероятных воздушных противников, с которыми могут столкнуться американские летчики. Су-35 - это глубокая модернизация "Фланкера", не сильно распространенная, но самая мощная из созданных на данный момент. В руках правильно обученных пилотов и с поддержкой наземных служб эта машина представляет собой чрезвычайную угрозу для любого западного истребителя. Исключением могут стать разве что F-22 и F-35 за счет своего электронного оборудования. Хотя правильная тактика и в случае с ними может сыграть полезную роль для российского самолета.

Но "рабочим флотом" США и их партнеров является именно F-16 Viper. Главными недостатками этого истребителя является отсутствие новейшего радара с активным электронным сканированием (AESA) и невозможность использования ракет "воздух-воздух" AIM-120 на высотах, на которых это могут делать, например, F-15 Eagle.

Система AESA необходима для отслеживания крылатых ракет и других труднодоступных целей.

Усовершенствованные F-16E/F в Объединенных Арабских Эмиратах оснащаются современным радаром APG-80 AESA, но парк таких самолетов чрезвычайно мал.

Самолет F-16IN Super Viper. Источник: www.defenceaviation.com

Военно-воздушные силы США планировали модернизировать около 300 самолетов F-16 по программе Combat Avionics Programmed Extension Suite (CAPES), но она была отменена из-за сокращения бюджета.

Для F-16 Viper миссии "воздух-воздух" являются вторичными, и все же при наличии AESA эти самолеты могли бы вступить в противостояние с Су-35 на дальних дистанциях. Однако и такие сражения будут весьма проблематичными.

На небольших расстояниях исход поединка сводится к навыкам пилота и характеристикам используемого вооружения. Появление ракет R-73 и AIM-9X привело к тому, что боевые действия на дистанции видимости проходили по сценарию взаимного уничтожения.

В этом плане определенное преимущество возникает у российского самолета благодаря сверхманевренности. Однако опытный пилот F-16 все-таки сможет ее нейтрализовать.

- Так или иначе, Су-35 чрезвычайно способный самолет. Он свел на нет огромное технологическое преимущество, которым истребительный флот четвертого поколения Пентагона обладал в прошлые десятилетия, - резюмировал аналитик.