Стальной аргумент: Россия провела крупнейшие со времен СССР танковые учения



Танки Т-72Б3 на полигоне.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Танки Т-72Б3 на полигоне.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости, Андрей Коц. Тысячи литров сожженной солярки, сотни отстрелянных по мишеням снарядов и в кашу перепаханный траками уральский полигон - в Челябинской области отгремели крупнейшие за последние 30 лет танковые учения. К маневрам привлекли три тысячи военнослужащих и более 800 единиц техники, включая 250 самых массовых российских танков Т-72. Солдаты и офицеры неделю отрабатывали рейдовые и обходящие действия в наступлении, осваивали новые тактические приемы и соревновались в стрельбе из пушек. Количество задействованной на учениях тяжелой бронетехники говорит о том, что командование Российской армии не сбрасывает со счетов вероятность крупномасштабных танковых столкновений с потенциальным противником, которая, казалось бы, после холодной войны и распада СССР сошла на нет. Как этот опыт может пригодиться в будущем - в материале РИА Новости.

Равный противник

Главные роли в маневрах сыграли два танковых полка 90-й гвардейской дважды Краснознаменной танковой дивизии, возрожденной совсем недавно, 1 декабря 2016 года. Учения стали своего рода первой "экзаменационной сессией" нового соединения Центрального военного округа. По словам помощника командующего войсками округа полковника Ярослава Рощупкина, полки действовали друг против друга, поделившись на условных "красных" и "синих". Обеим сторонам помогали артиллерия, разведка и беспилотники. У обоих командиров полков были резервы, большое пространство для маневрирования и явно отсутствовало желание уходить с поля боя проигравшими.

Таким образом, на учениях столкнулись две силы, сопоставимые по своим боевым возможностям, численности и составу техники. Примечательно, что отсутствовала авиация, которую многие военные эксперты считают основой ударной мощи любой современной армии. Все по-старинке - танки против танков.

"То, что крупных танковых сражений не было давно, вовсе не говорит о том, что этот вид боевых действий устарел, - рассказал РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский, полковник запаса, служивший в танковых войсках. - В последний раз бронированные армады массово бились друг с другом в Ирано-иракской войне 1980-х годов. С обеих сторон были задействованы тысячи танков, а в одном сражении могли участвовать сотни машин. С тех пор сопоставимых по масштабам стычек не было. Актуальные военные конфликты сегодня можно условно поделить на две категории: борьбу с незаконными вооруженными формированиями, террористами, партизанами или между государствами с разным уровнем технологического развития. А вот равный с равным не сражался уже давно".

На всякий случай

К первому типу конфликтов, по словам Мураховского, относится война в Сирии. И Сирийская арабская армия, и боевики ИГ (запрещена в России) используют танки очень ограниченно, главным образом в качестве средства огневой поддержки пехоты, а также в составе небольших маневренных формирований. Ко второму типу относится, например, операция "Буря в пустыне", когда большая часть бронетехники Саддама Хуссейна была уничтожена ударами с американских самолетов. Более ранний пример - бомбардировки Югославии в 1999 году.

"Сербы достаточно искусно маскировали свою бронетехнику и быстро перебрасывали ее с позиции на позицию, - объяснил Виктор Мураховский. - Поэтому натовцы воздушными и ракетными ударами уничтожали не армию Югославии, а инфраструктуру страны - электростанции, телецентры, мосты, правительственные здания и т.д. Сербские формирования, которые находились на территории Косова, понесли минимальные потери. Было уничтожено всего несколько единиц бронетехники. В НАТО тогда, я напомню, так и не решились на проведение наземной операции. Альянсу пришлось бы иметь дело хоть и с более слабым, но все еще грозным противником, сохранившим почти всю свою танковую мощь. Так рискнуть западные военные и политики не решились".

В России последним примером массового использования танков в реальных боевых действиях стала операция по принуждению Грузии к миру в августе 2008-го. В битве за Цхинвал с обеих сторон участвовало несколько десятков танков. Очевидно, в завершившихся на Урале учениях использовался опыт и этого вооруженного конфликта.

"Если будет масштабная агрессия против России со стороны государств, которые посчитают это для себя осуществимым, масштабные танковые баталии обязательно произойдут, - считает эксперт. - Именно поэтому постоянно проводятся маневры. Именно поэтому мы создали 1-ю гвардейскую танковую армию, воссоздали 90-ю дивизию, пополняем техникой соединение кантемировцев под Москвой. Нужно быть готовыми к любой ситуации".

Обновление парка

Помимо формирования новых танковых соединений и объединений, Минобороны тратит большие деньги на модернизацию и обновление парка штатной техники. Еще в мае стало известно, что в рамках Госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы Сухопутные и Воздушно-десантные войска получат до четверти всех заложенных в грядущую ГПВ средств. Как ранее сообщал ряд СМИ, общий объем финансирования новой госпрограммы составит около 17 триллионов рублей. Если эти цифры соответствуют действительности, Силам общего назначения достанутся рекордные 4,25 триллиона. Немалая часть этих средств пойдет на новую и усовершенствованную бронетехнику.

Во-первых, неоднократно сообщалось, что до 2025 года в войска наконец начнут массово поступать танки нового поколения Т-14 на платформе "Армата". В настоящий момент эти машины проходят этап войсковых испытаний. Во-вторых, морально устаревающие Т-72 ранних модификаций будут доводить до уровня Т-72Б3, а газотурбинные Т-80 - до Т-80БВМ. Эти меры позволят продлить срок эксплуатации техники до тех пор, пока ее не заменят новыми машинами. В-третьих, самый современный российский серийный танк Т-90А "подтягивают" до версии Т-90М. Он получит пушку 2А82-1М (как у Т-14), систему управления огнем "Калина", а также системы активной и динамической защиты "Афганит" и "Малахит".

Бороться на равных с танками "научат" и более легкую технику. В частности, в начале сентября генеральный директор концерна "Тракторные заводы" Альберт Баков сообщил журналистам, что уже в 2018 году предполагается развернуть серийное производство модернизированной десантной самоходки "Спрут-СД" - "Спрут-СДМ1". По сути, это легкий танк с орудием, аналогичным пушке Т-90. Весит он всего 18 тонн и может вместе с десантом выбрасываться с самолетов военно-транспортной авиации.