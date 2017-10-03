ESA представит два фильма к 60-летию запуска СССР первого спутника



Запуск первого советского искусственного спутника Земли.

Источник: © РИА Новости Запуск первого советского искусственного спутника Земли.Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Европейское космическое агентство (ESA) представит два документальных фильма к 60-летию запуска СССР первого искусственного спутника Земли, которое будет отмечаться во всем мире 4 октября 2017 года, сообщил РИА Новости глава представительства ESA в России Рене Пишель.

"Запуск первого спутника 60 лет назад открыл для человечества новую космическую эру. Он явился вдохновляющим фактором для молодежи, и вы до сих пор можете встретить в Европейском космическом агентстве многих людей, которые считают датой начала своей карьеры в космической отрасли именно 4 декабря 1957 года", - сказал Пишель.

В Париже планируется проведение двух официальных мероприятий. Одно будет организовано российским посольством совместно с "Роскосмосом" при участии французского и итальянского космических агентств CNES и ASI. Второе пройдет непосредственно в штаб-квартире европейского агентства.

Пишель рассказал, что за последние 60 лет многие страны Европы были вовлечены в тесное и плодотворное сотрудничество с Советским Союзом, а затем и Россией, в различных космических проектах, включая пилотируемые полеты и научные миссии. С окончанием холодной войны наше сотрудничество только расширилось, подчеркнул он.

"Сегодня Россия вместе с США и Китайской Народной Республикой являются стратегическими партнерами ESA. В сферу нашей совместной работы входят такие крупные проекты, как Международная космическая станция, включая подготовку астронавтов ESA в Звездном городке и российских космонавтов в Европейском центре астронавтов в Кельне, а также научные эксперименты на борту МКС", - сказал Пишель.

ESA ведет совместные исследования Солнечной системы в рамках европейско-российской программы ExoMars, предполагает будущее сотрудничество по исследованию Луны, в частности, с помощью российских аппаратов "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27" и российского прибора МГНС, установленного на космическом аппарате Mercury Planetary Orbiter миссии BepiColombo по исследованию Меркурия.

"Круглые даты всегда дают хорошую возможность для того, чтобы оглянуться назад, подвести итоги, отдать должное прошлым достижениям но и также для того, чтобы заглянуть в будущее. ЕSA заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Россией и открытии новых областей для кооперации, особенно в таких областях, как научные исследования и освоение космоса", - заключил Пишель.