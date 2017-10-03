В Ростовской области начались международные учения стран - участниц ОДКБ "Поиск-2017"
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Учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.
Источник: odkb-csto.org
В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что в маневрах задействованы свыше 1 тыс. военных
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября. /ТАСС/. Пятидневные тактико-специальные учения Вооруженных сил стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Поиск-2017" стартовали в Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.
"В учении "Поиск-2017" участвуют органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки и специального назначения Вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана", - сказали в пресс-службе.
В маневрах задействованы свыше 1 тыс. военных. На первом этапе учений многонациональному коллективу командования и штаба на развернутом автоматизированном пункте управления в Ростовской области предстоит провести планирование совместной операции по локализации вооруженного конфликта на территории условного государства - члена ОДКБ.
После этого все руководство учениями самолетами российской Военно-транспортной авиации переместится на полигон Баграмян в Армении, где продолжит командно-штабные учения на местности с проведением тренировок управления объединенной группировкой подразделений войсковой разведки и специального назначения.
Учения "Поиск-2017" проходят под руководством командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова. Они завершатся 7 октября.
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03.10.2017
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