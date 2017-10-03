На Урале прошли крупные учения танковых войск
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Экипаж танка Т-90.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Около трех тысяч военнослужащих участвовали в крупнейших за последние 30 лет учениях танковых войск на Урале, сообщил во вторник помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.
"Крупнейшие за последние 30 лет учения танковых войск завершились под Челябинском. В двусторонних маневрах были задействованы до 3 тысяч военнослужащих, около 250 танков Т-72, а всего более 800 единиц техники. Командирам двух полков 90-й танковой дивизии Центрального военного округа предстояло действовать друг против друга, состязаться в нестандартных приемах боя", - сказал он.
По его словам, танкисты в течение недели старались занять наиболее выгодные позиции для наступления. Усилия "противника" были направлены на то, чтобы затянуть передовые силы в огневые мешки и сорвать их продвижение. Поддержку экипажам Т-72 обеспечили авиация, расчеты реактивных систем "Град" и самоходных гаубиц "Акация". Завершающим этапом учения стали боевые стрельбы на Чебаркульском полигоне.
Рощупкин добавил, что итоги маневров командование округа подведет в октябре.
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03.10.2017
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