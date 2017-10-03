ВМС Колумбии планируют заключить контракт с COTECMAR на строительство трех патрульных кораблей OPV-90 Mk.2



Логотип судостроительной компании COTECMAR.

Источник: http://www.oceanchile.cl/ Логотип судостроительной компании COTECMAR.Источник: http://www.oceanchile.cl/

ЦАМТО, 3 октября. Командование Военно-морских сил Колумбии планирует в 2020 году подписать с государственной колумбийской компанией COTECMAR (Corporacion de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo de la Industria Naval, Maritima y Fluvial) контракт на строительство трех океанских патрульных кораблей (OPV).

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на представителя COTECMAR, проектирование нового патрульного корабля OPV-90 Mk.2 (также известен как OPV 93C) началось в 2015 году. Предположительно, для завершения проекта потребуется еще два года. Контракт на их строительство может быть подписан в 2020 году.

В сентябре этого года в боевой состав ВМС Колумбии вошел третий патрульный корабль (PZE-48) "Виктория" (ранее носил наименование "Сантандер") проекта OPV-80 (offshore patrol vessel). Ранее на вооружение были приняты корабли (PZE-46) "20 июля", (PZE-47) "7 августа".

Строительство (PZE-48) "Виктория" осуществлялось по модифицированному проекту. Его длина составляет 80,6 м, ширина – 13 м, полное водоизмещение – 1828 т, автономность – 40 суток, экипаж – 65 человек. Носовая и кормовая части корабля модифицированы, он оборудован более мощными двигателями Wartsila 12V26 и развивает максимальную скорость 21 узел (18 узлов у первых двух кораблей серии). Корабль "Виктория" оборудован подъемным краном грузоподъемностью 5,5 т, может нести вертолет S-70B "Сихок" и две спасательных шлюпки. В отличие от первых двух кораблей, которые вооружены 40-мм АУ, "Виктория" оснащается 76-мм артустановкой "Супер Рапид".

Ближайшей целью COTECMAR является разработка собственного проекта и постройка корабля OPV. Продемонстрированный в марте начальный проект предполагает, что длина OPV-90 Mk.2 составит 93 м, водоизмещение – 2500 т. Он будет оснащен современным мостиком с возможностью контроля обстановки на 360 град, вертолетной площадкой и стационарным, а не телескопическим ангаром.

Проект OPV-90 Mk.2 предусматривает возможность дальнейшего совершенствования корабля в течение 40-летнего срока эксплуатации. Новый OPV предполагается оборудовать различными модулями в зависимости от выполняемой задачи, например, модулем для операций по поддержанию мира или операций в Антарктиде.