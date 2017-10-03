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Россия завершила передачу Венесуэле десяти отремонтированных вертолетов Ми-35М

04.10.2017 ЦАМТО 89 0
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Mi-35M_airforse_of_Venezuela
Ми-35М ВВС Венесуэлы.

ЦАМТО, 3 октября. Командование армейской авиации Венесуэлы получило все десять ударных вертолетов Ми-35М, прошедших в России капитальный ремонт и техническое обслуживание.

По информации Infodefensa.com, формально церемония приемки вертолетов была приурочена к празднованию 12-й годовщины создания Оперативного стратегического командования Национальных вооруженных сил (CEOFANB). Мероприятие состоялось 26 сентября на авиабазе "Эль-Либертадор" в Пало Негро (шт.Арагуа).

Как уже сообщал ЦАМТО, контракт на капитальный ремонт 10 имеющихся в составе ВС Венесуэлы вертолетов Ми-35М был заключен с АО "Рособоронэкспорт" через венесуэльскую государственную внешнеторговую компанию VENXINCA (Venezolana de Exportacion e Importacion C.A.) в конце 2013 года (капремонт проводится с интервалом 6 лет или при достижении 1000 ч налета).

К ремонту машин АО "Роствертол", дочерняя компания холдинга "Вертолеты России", приступило в 2014 году. Передача первых четырех машин состоялась в марте 2016 года. Еще три машины были переданы в январе 2017 года. Все вертолеты доставлялись на авиабазу "Эль-Либертадор" на борту самолетов ВТА Ан-124-100 "Руслан".

Согласно базе данных ЦАМТО, Венесуэла суммарно по трем контрактам в 2006-2007 гг. получила 10 ударных вертолетов Ми-35М (венесуэльское обозначение Ми-35М2 "Карибе"). Машины состоят на вооружении сформированного в 2011 году 716-го батальона многоцелевых вертолетов командования армейской авиации Венесуэлы, который дислоцируется на базе "Фуерте-Тавакаре" (шт.Баринас).
03.10.2017
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