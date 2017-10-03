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Более 30% денежных средств, выделяемых предприятиям на Гособоронзаказ, возвращаются в социальную сферу

04.10.2017 ЦАМТО 115 0
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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЦАМТО, 3 октября. Анализ расходования денежных средств, выделяемых на финансирование ГОЗ, показал, что более 30% из этой суммы направляется предприятиями промышленности на приоритетные платежи – зарплату, социальные выплаты, налоговые платежи в бюджет и оплату коммунальных услуг.

Основная масса денежных средств (57%) головными исполнителями направляется на расчеты с кооперацией.

Система межведомственного финансового контроля за финансированием Гособоронзаказа, созданная по инициативе Минобороны России, позволяет проанализировать движение денежных средств по любому типу платежа в разрезе любого субъекта Российской Федерации и организации, а также оценивать и минимизировать риски неисполнения контрактов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
03.10.2017
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

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