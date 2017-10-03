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Более 50 элементов боевой экипировки военнослужащего проходят опытную эксплуатацию в войсках

04.10.2017 ЦАМТО 92 0
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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий в экипировке Ратник.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 3 октября. Более 50 элементов боевой экипировки военнослужащего второго поколения "Ратник" проходят этап опытной эксплуатации в войсках, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Также на полигонах и в частях Министерства обороны Российской Федерации идет апробация образцов перспективных автоматов калибра 5,45 и 7,62 мм, по результатам которой будет принято решение о выборе конкретного образца.

В настоящий момент в комплекте боевой экипировки "Ратник" в подразделения поставляются такие средства индивидуальной бронезащиты как бронежилет 6Б45, боевой нагрудник защитный 6Б46, общевойсковые бронешлемы 6Б47, защитные комплекты членов экипажа 6Б48, комплект боевого снаряжения 6Б52, боевой защитный комплект 6Б49.

Особое место занимают оптические и оптико-электронные приборы и комплексы: всесуточные носимые и переносные приборы разведки 1ПН142 и 1ПН143, тепловизионные и ночные прицелы 1ПН140 и 1ПН141 и дневно-ночной прицельный комплекс для автомата 1ПН137.

Успешное прохождение опытно-войсковой эксплуатации позволит оснастить российских военнослужащих боевой экипировкой, отвечающей всем мировым стандартам.
03.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
B-52
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Шлем 6Б47
Компании
Минoбороны РФ

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