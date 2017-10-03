Более 50 элементов боевой экипировки военнослужащего проходят опытную эксплуатацию в войсках
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Военнослужащий в экипировке Ратник.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ЦАМТО, 3 октября. Более 50 элементов боевой экипировки военнослужащего второго поколения "Ратник" проходят этап опытной эксплуатации в войсках, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Также на полигонах и в частях Министерства обороны Российской Федерации идет апробация образцов перспективных автоматов калибра 5,45 и 7,62 мм, по результатам которой будет принято решение о выборе конкретного образца.
В настоящий момент в комплекте боевой экипировки "Ратник" в подразделения поставляются такие средства индивидуальной бронезащиты как бронежилет 6Б45, боевой нагрудник защитный 6Б46, общевойсковые бронешлемы 6Б47, защитные комплекты членов экипажа 6Б48, комплект боевого снаряжения 6Б52, боевой защитный комплект 6Б49.
Особое место занимают оптические и оптико-электронные приборы и комплексы: всесуточные носимые и переносные приборы разведки 1ПН142 и 1ПН143, тепловизионные и ночные прицелы 1ПН140 и 1ПН141 и дневно-ночной прицельный комплекс для автомата 1ПН137.
Успешное прохождение опытно-войсковой эксплуатации позволит оснастить российских военнослужащих боевой экипировкой, отвечающей всем мировым стандартам.
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03.10.2017
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