"Цель — добиться радикальных изменений в ближайшее время"



Михаил Погосян.

Источник: Пресс-служба МАИ Михаил Погосян.Источник: Пресс-служба МАИ

Ректор Московского авиационного института Михаил Погосян — об итогах приемной кампании, планах внедрения новых направлений подготовки, росте объемов научно-исследовательских работ и стратегии развития вуза.

Правительство России в этом году дало сигнал о намерении развивать отечественное авиастроение и мотивировать авиакомпании к переходу на использование современных российских самолетов. Одним из значимых факторов для успешного решения таких задач являются высококвалифицированные кадры. Ректор Московского авиационного института, председатель комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты Российской Федерации, академик РАН Михаил Погосян рассказал "Известиям" о трансформации МАИ в университет третьего поколения, повышении мотивации молодежи к получению инженерного образования, уровне подготовки абитуриентов МАИ, внедрении практико-ориентированного метода обучения и значительном росте объемов научно-исследовательских работ.

— Вы летом этого года вошли состав Общественной палаты нового созыва и возглавили комиссию по развитию образования и науки. Расскажите о трендах, которые вы отмечаете в целом в приемной кампании в российские вузы в 2017 году.

— Абитуриенты стали более требовательными к выбору своей профессиональной траектории. Выбирая вуз, они думают не только о том образовании, которое получат, но и о той работе, которая их ждет после окончания вуза, с учетом цифровизации экономики и других новых тенденций. Они хотят получить профессию, которая будет востребована не только завтра, но и через 20 лет, когда по прогнозам значительная часть профессий претерпит радикальные изменения, а часть из них просто не будут востребованы. В МАИ мы отмечаем, что престиж инженерных специальностей постепенно растет и молодежь понимает, что образование в высокотехнологичных сферах дает хорошие перспективы.

— Как прошла приемная кампания в МАИ?

— Мы видим интерес абитуриентов к разным направлениям подготовки. Нас радует то, что достаточно высокий конкурс на такие базовые направления подготовки, как авиастроение, двигателестроение, ракетно-космические системы, системы управления, радиоэлектроника и на очень востребованное направление — информационные технологии. В этом году мы видим заметный рост уровня подготовки абитуриентов. Если в целом по стране средний балл ЕГЭ абитуриентов в этом году вырос примерно на 1,6 балла по сравнению с прошлым годом, то у нас чуть меньше чем на 5 баллов — до уровня около 73 баллов.

В этом году мы провели большую работу по продвижению новых подходов к подготовке кадров. МАИ — это не просто базовое образование, а практико-ориентированная подготовка, долгосрочные контракты с корпорациями, вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу. И это нашло соответствующую оценку и отклик со стороны абитуриентов и их родителей.

— Какие у вас планы по развитию и трансформации программ обучения в МАИ? Какие новые направления подготовки могут появиться?

— Я могу назвать несколько направлений. Первое — это управление жизненным циклом. Все сегодня хотят приобретать не продукт, а услугу. И, собственно, сегодня требования к проектированию объекта — это требования и к объекту, и к его производству, и к сервису.

Второе — это математическое моделирование. Современные суперкомпьютеры и программные продукты дают возможность моделировать с большой точностью очень большое количество задач и процессов, что радикально сокращает сроки создания новых изделий.

Третье направление — это новые производственные технологии и новые материалы. Композиты, аддитивные технологии сегодня меняют облик изделий в самых широких сферах деятельности.

Четвертое направление — интеграция авионики. Все системы стали цифровыми, и проектирование комплексов бортового радиоэлектронного оборудования на принципах открытой архитектуры и интерфейсов между большим количеством различных систем изделия является важной и сложной задачей. Сегодня 70% отработки сложного высокотехнологического комплекса — это отработка программного обеспечения.

Следующее направление — это электрификация инженерных систем.

Еще одним из важнейших направлений является сертификация. Важно не просто создать продукт, но и сертифицировать его, и для продвижения современных продуктов на мировой рынок нужна международная сертификация.

Эти направления, с моей точки зрения, востребованы сегодня рынком, и от успеха в их реализации в значительной степени зависит конкурентоспособность той или иной продукции на внутреннем и внешнем рынках. В этих областях мы сегодня ведем большое количество научно-исследовательских работ, открываем новые направления подготовки.

— Один из современных мировых трендов — переосмысление профессии инженера в современном мире. Инженер будущего — это творец, действующий в интересах и на благо общества. Во многих мировых вузах появляются интегрированные инженерные программы, направленные на изменение традиционных "технических" стереотипов. А каким вы видите будущего выпускника МАИ в этой связи?

— Сегодня выпускник должен обладать не только базовыми знаниями, но и практическими навыками. Очень важно в процессе обучения вовлекать студентов в научные исследования, привлекать их к участию в различного рода профессиональных конкурсах студенческих работ. Такое сочетание теории и практики позволяет выпускать практико-ориентированных специалистов. Сегодня заказчики хотят видеть выпускников, которые готовы работать в условиях постоянных изменений. Век цифровых технологий очень быстро трансформирует подходы, и знания быстро меняются. Люди, которые решают новые задачи, должны уметь быстро перестраиваться в условиях новой реальности. Важно обеспечить непрерывную подготовку после окончания вуза. Если каждые 2–3 года вы не повышаете свою квалификацию, вы будете всё время отставать.

Другой важный аспект работы современного инженера — кросс-функциональность. Сегодня большое количество задач решается на стыке различных областей знаний. Мы хотим, чтобы наши выпускники имели достаточно широкий кругозор и могли не только сами решать задачи, но и работать в командах, а также организовывать вокруг себя такие команды, сформированные из специалистов различных направлений, конструкторских школ, национальностей и культур. Я думаю, что здесь у МАИ есть богатый опыт: одной из особенностей выпускников МАИ является умение решать сложные и комплексные задачи.

— Инженеры часто работают в командах. Почему они в командах не учатся?

— Я считаю, что они должны обучаться в командах, и, вовлекая студентов в научно-исследовательские работы, мы формируем у них навыки работы в командах. Мы как раз заняты перестройкой учебного процесса, чтобы наладить обучение в том числе в междисциплинарных программах.

— МАИ вошел в приоритетный список вузов, определенных правительством для привлечения иностранных студентов в рамках реализации проекта по экспорту российского образования. Какие проекты по набору иностранцев вы могли бы выделить в этом году?

— Считаю, что экспорт образования — это одно из важных направлений развития подготовки кадров. Если мы хотим иметь сильные позиции в мире, то должны готовить студентов не только для своей экономики, но и для других стран, в том числе укрепляя тем самым наши позиции. Сегодня в МАИ обучается больше тысячи иностранных студентов. В этом году еще около 400 иностранных студентов будет принято в вуз. Это в полтора раза больше, чем мы принимали в предыдущие годы. Нам это удалось за счет того, что мы развиваем целый ряд новых направлений подготовки, в том числе развиваем англоязычные программы обучения.

— Когда в июне прошлого года вы возглавили вуз, то говорили о желании развивать вуз как инновационный центр, который бы объединял образовательные процессы, а также исследовательские и предпринимательские направления деятельности. Расскажите о ходе реализации этой задачи.

— За этот год мы проделали большую работу с точки зрения существенного увеличения объемов научно-исследовательских работ, которые ведет Московский авиационный институт в интересах индустрии. Год еще не завершился, но наш прогноз объемов научно-исследовательских работ в этом году в полтора раза выше по сравнению с результатом предыдущего. Выручка превысит 2 млрд рублей. Это дает возможность активнее привлекать студентов к участию в этих работах и активнее формировать те приоритетные направления, развиваясь по которым, мы, собственно, создаем предпосылки для устойчивого развития российской промышленности.

Для нас увеличение объема научных исследований — это не самоцель, а элемент формирования новой среды, о которой я говорил. Мы сегодня работаем в рамках долгосрочных контрактов с предприятиями промышленности. Нашими основными заказчиками являются предприятия Объединенной авиастроительной корпорации, "Ростеха", Объединенной двигателестроительной корпорации, "Роскосмоса" и других корпораций. Мы вместе с ними работаем над совместными направлениями научных исследований, модернизацией системы целевого приема и программами повышения квалификации сотрудников этих предприятий.

Хочу особо отметить несколько наших новых проектов. Мы создали Школу управления МАИ и в сентябре в партнерстве с ОАК, ОДК, ОСК запускаем образовательную программу и будем обучать специалистов высокотехнологичных корпораций в рамках выполнения ими проектов в логике управления жизненным циклом.

1 сентября началось обучение по совместной англоязычной магистерской программе с Шанхайским транспортным университетом. В ходе обучения студенты — а им предстоит по окончании программы работать на российских и китайских авиастроительных предприятиях — будут получать актуальные для разных этапов реализации программы создания нового российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета знания от лучших в отрасли специалистов-практиков.

В этом году мы открываем IT-центр, который призван упрочить позиции университета по такому актуальному направлению, как информационные технологии.

— Расскажите о стратегии развития МАИ.

— Основной целью реализации стратегии является формирование новой инновационной среды в МАИ. Мы хотим вывести университет на качественно новый уровень. И нашей конечной целью является создание на базе МАИ университета третьего поколения — университета, который смотрит в будущее и формирует направления перспективного развития, внедряет их в реальную жизнь. Одними из ориентиров нашей стратегии являются задачи по существенному увеличению научных исследований, доли иностранных студентов и повышению качества образовательных программ. Для реализации этих задач мы используем новые современные подходы, открываем новые направления подготовки.

МАИ активно участвует в программах Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и Национальной технологической инициативы. Мы работаем над моделированием будущих рынков для беспилотной авиации, занимаемся анализом транспортных коммуникаций и транспортных систем, которые появятся в будущем. Насколько перспективные виды транспорта могут изменить всю транспортную модель? Это задачи, которые перед нами стоят. Когда мы станем университетом третьего поколения? Это зависит от большого количества факторов. Наша цель — добиться радикальных изменений в ближайшее время!

Евгений Девятьяров