С Байконура 7 декабря запустят первый ангольский спутник
|
|
Старт ракеты-носителя с Байконура.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Запуск украинской ракеты-носителя "Зенит" со спутником AngoSat-1, сделанным по заказу Анголы, назначен на 7 декабря с Байконура, сообщил РИА Новости генеральный конструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин.
Запуск первого ангольского космического аппарата уже неоднократно переносился. Он предполагался летом 2017 года, затем был перенесён на сентябрь, далее - на конец октября, затем на ноябрь, и позднее - на декабрь.
Ранее AngoSat-1 планировалось запустить на носителе "Ангара-А5", этот пуск должен был стать вторым для этой ракеты. Однако позже было принято решение вывести его на украинском "Зените-3SLБФ", имеющемся в распоряжении России на Байконуре.
"На 7 декабря назначен запуск спутника связи AngoSat-1, который РКК "Энергия" делала в интересах Республики Ангола", - сказал Микрин.
Проект AngoSat-1 реализуется с 2012 года. Он предусматривал создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания. С российской стороны головным исполнителем работ выступала РКК "Энергия".
|
02.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.10.2017 Украинскую ракету "Зенит" запустят вместо российской "Ангары"
12.09.2017 Ракета-носитель "Протон-М". Досье
23.08.2017 Ракета "Союз-5" может получить вторую ступень и головной обтекатель от "Ангары"
21.07.2017 РКК "Энергия": запуски корабля "Федерация" на "Ангаре" дороже, чем пуски на "Союзе-5"
07.07.2017 Источник: первый летный образец российской сверхтяжелой ракеты будет облегченным
06.07.2017 Источник: РФ в ближайшие недели приступит к проектированию сверхтяжелой ракеты
20.06.2017 В Ле-Бурже начинает свою работу международный авиасалон
09.06.2017 Российскую сверхтяжелую ракету планируется запустить в 2028 году