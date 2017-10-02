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С Байконура 7 декабря запустят первый ангольский спутник

04.10.2017 РИА Новости 92 0
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Старт ракеты-носителя с Байконура
Старт ракеты-носителя с Байконура.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Запуск украинской ракеты-носителя "Зенит" со спутником AngoSat-1, сделанным по заказу Анголы, назначен на 7 декабря с Байконура, сообщил РИА Новости генеральный конструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин.

Запуск первого ангольского космического аппарата уже неоднократно переносился. Он предполагался летом 2017 года, затем был перенесён на сентябрь, далее - на конец октября, затем на ноябрь, и позднее - на декабрь.

Ранее AngoSat-1 планировалось запустить на носителе "Ангара-А5", этот пуск должен был стать вторым для этой ракеты. Однако позже было принято решение вывести его на украинском "Зените-3SLБФ", имеющемся в распоряжении России на Байконуре.

"На 7 декабря назначен запуск спутника связи AngoSat-1, который РКК "Энергия" делала в интересах Республики Ангола", - сказал Микрин.

Проект AngoSat-1 реализуется с 2012 года. Он предусматривал создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания. С российской стороны головным исполнителем работ выступала РКК "Энергия".
02.10.2017
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