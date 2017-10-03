Российские ученые объяснили перенос миссии ExoMars на 2020 год
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Миссия ExoMars.
Источник: © Фото : ESA/David Ducros
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Перенос запуска второй части российско-европейской миссии ExoMars с 2018 на 2020 год обезопасил проект от пылевых бурь на Марсе, сообщил в интервью РИА Новости руководитель российской части научной нагрузки ExoMars-2020 заведующий лабораторией Института космических исследований (ИКИ) РАН Даниил Родионов.
О том, что второй этап миссии ExoMars переносится с 2018 на 2020 год, стало известно в мае 2016 года.
"Есть локальные пылевые бури, а есть глобальные, когда раз в несколько лет чуть ли не вся поверхность Марса покрывается пылью. Прогнозированию это поддается. Например, если бы проект был запущен в 2018 году, как и планировалось изначально, то было бы хуже. Хотя, точки зрения взаимного положения Земли и Марса 2018 год был удобнее. Но, с точки зрения пылевых бурь обстановка при запуске в 2020 году более подходящая", - сказал Родионов.
Он уточнил, что именно с возможностью пылевых бурь связан заявленный срок российской работы посадочной платформы на поверхности Марса - она будет работать один земной год (около половины марсианского года). Примерно столько же будет работать и европейский марсоход.
"У марсохода точного срока службы нет. Ему нужно выполнить определенный ряд циклов работы. Я думаю, что ему, как минимум, нужно будет проработать 4-5 марсианских месяцев (примерно 8-10 земных), многократно использовать буровое устройство, а также использовать всю полезную нагрузку", - рассказал Родионов.
ExoMars-2020 - второй этап совместной российско-европейской миссии ExoMars. Будет состоять из российской посадочной платформы и европейского марсохода. На платформе будет установлено 11 российских и два европейских прибора. Оборудование марсохода будет включать семь европейских и два российских прибора. Прибытие связки аппаратов к Красной планете ожидается примерно в марте 2021 года.
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03.10.2017
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