Глава "Роскосмоса" допустил возможность пересмотра федеральной космической программы в 2020 году
|
|
Стенд госкорпорации "Роскосмос" на выставке LAAD 2017.
Источник: Алексей Паньшин/ТАСС
Федеральная космическая программа на период до 2025 года может быть пересмотрена в связи с сотрудничеством России и США в проекте по созданию станции на орбите Луны, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
"У нас есть возможность и договоренность о пересмотре Федеральной космической программы в 2020 году на последующие годы, график,который сейчас предварительный, создания этой станции (на орбите Луны, - RNS) позволяет это сделать, поскольку модули предполагается в оптимистичном варианте построить и отправить на орбиту в 2024-2026 годах", - сказал Комаров в ходе пресс-конференции в Москве.
По его словам, планируется, что в ближайший год будет определен технический облик станции, а также определено участие других стран в проекте. Он отметил, что Россия может предложить для проекта свои носители для доставки модулей станции на орбиту Луны. В частности, сейчас перед "Роскосмосом" стоит задача разработки сверхтяжелого носителя.
"Кроме того мы можем поучаствовать в строительстве и подготовке модулей для этой станции", - добавил Комаров.
|
03.10.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.09.2017 Базу НАСА у Луны могут построить при помощи "Протонов" и "Ангары"
28.09.2017 ФКП до 2025 года пересмотрят из-за участия РФ в проекте международной окололунной станции
20.09.2017 Веселые поминки
01.08.2017 Вверх-вниз
21.07.2017 Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
20.07.2017 Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
19.07.2017 Более 650 компаний представят свою продукцию на авиасалоне МАКС-2017
17.07.2017 Вице-президент РАН: сроки реализации лунной программы сдвинулись ради проекта "ЭкзоМарс"