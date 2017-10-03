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Глава "Роскосмоса" допустил возможность пересмотра федеральной космической программы в 2020 году

04.10.2017 RNS 96 0
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Стенд госкорпорации "Роскосмос"
Стенд госкорпорации "Роскосмос" на выставке LAAD 2017.
Источник: Алексей Паньшин/ТАСС

Федеральная космическая программа на период до 2025 года может быть пересмотрена в связи с сотрудничеством России и США в проекте по созданию станции на орбите Луны, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"У нас есть возможность и договоренность о пересмотре Федеральной космической программы в 2020 году на последующие годы, график,который сейчас предварительный, создания этой станции (на орбите Луны, - RNS) позволяет это сделать, поскольку модули предполагается в оптимистичном варианте построить и отправить на орбиту в 2024-2026 годах", - сказал Комаров в ходе пресс-конференции в Москве.

По его словам, планируется, что в ближайший год будет определен технический облик станции, а также определено участие других стран в проекте. Он отметил, что Россия может предложить для проекта свои носители для доставки модулей станции на орбиту Луны. В частности, сейчас перед "Роскосмосом" стоит задача разработки сверхтяжелого носителя.

"Кроме того мы можем поучаствовать в строительстве и подготовке модулей для этой станции", - добавил Комаров.
03.10.2017
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принадлежат RNS
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Страны
Россия
США
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Роскосмос
Проекты
2020-й год
Луна

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