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Роскосмос может создать группировку малых спутников ДЗЗ при участии частных инвесторов

04.10.2017 ТАСС 90 0
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Стенд Роскосмоса на авиасалоне МАКС-2017
Стенд Роскосмоса на авиасалоне МАКС-2017.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Отмечается, что проработка технических требований к аппаратам ведется около года

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Роскосмос обсуждает возможность создания при участии частного капитала группировки малых спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом в понедельник заявил глава госкорпорации Игорь Комаров.

"Что касается группировки малых аппаратов для дистанционного зондирования Земли, у нас такой проект есть. Мы сейчас обсуждаем с потенциальными инвесторами возможность создания вместе с частным капиталом такой группировки", - сказал он.

"Надеемся, что та работа, которую мы ведем по проекту "Цифровая Земля" и по развитию спроса на результаты космической деятельности, в частности дистанционного зондирования Земли, позволит сделать этот проект окупаемым", - также сказал Комаров.

Он добавил, что проработка технических требований к аппаратам ведется около года. "С частными потребителями, министерствами и ведомствами отрабатываем требования к информации, которую получим", - также отметил он.

"Надеюсь, через полгода будет что сказать с точки зрения и облика, и перспектив формирования этой группировки, и с точки зрения привлечения частных инвесторов", - сказал глава Роскосмоса.
02.10.2017
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принадлежат ТАСС
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Россия
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Роскосмос

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