Российские ученые разрабатывают систему медобеспечения для полетов в дальний космос
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Олег Орлов.
Источник: www.militarynews.ru
Отмечается, что в этом году будет проведен двухнедельный изоляционный эксперимент по сценарию полета до Луны
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российские ученые разрабатывают систему медицинского обеспечения для полетов в дальний космос, заявил в понедельник директор Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) Олег Орлов.
"Мы работаем над созданием системы обеспечения дальних космических полетов, в том числе в широкой международной кооперации. Подписана с NASA программа на пять лет, будет серия изоляционных экспериментов сроком до года, начинаем в этом году с двухнедельного эксперимента. Сценарий - отработка облета луны", - сказал он.
Орлов добавил, что в декабре этого года пройдет очередное заседание российско-американской рабочей группы по биологии.
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02.10.2017
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