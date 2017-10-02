ФПИ и ВЭБ договорились вместе развивать квантовые технологии в России
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Чип предназначенный для квантовых вычислений. Архивное фото.
Источник: CC BY 3.0 / D-Wave Systems, Inc. /
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Фонд перспективных исследований и Внешэкономбанк обсудили новые инструменты для развития квантовых технологий в России, например, межведомственной сетевой структуры, сообщили РИА Новости в ФПИ.
"ФПИ, Внешэкономбанк и ООО "ВЭБ Инновации" провели совещание по вопросам поддержки проектов в сфере квантовой обработки информации. Для консолидации научного сообщества и ускорения развития отрасли необходимо создавать новые коммуникационные площадки: такие функции могла бы выполнять сетевая структура, организованная как межведомственный консультационный орган", - говорится в сообщении.
По мнению генерального директора "ВЭБ Инновации" Кирилла Булатова, слова которого приводит ФПИ, в новую структуру могут войти как существующие научные группы, уже показавшие серьезные результаты, так и конечные потребители перспективных технологий, институты развития, представители государственных организаций.
"Сегодня в России есть научные школы и ученые с мировым именем и, что самое важное - с опытом реализации разработок в сфере квантовых технологий. Однако на данный момент очевиден недостаток кооперации между научными организациями и государственными заказчиками, потенциальными потребителями создаваемых технологий и институтами развития", - подчеркнул Булатов.
Как добавил руководитель направления "ВЭБ Инновации" Андрей Лышенко, создание межведомственной консультационной структуры может способствовать развитию технологической инфраструктуры и элементной базы для квантовых технологий.
"На сегодняшний день это актуально как для России, так и для всего мира. Квантовые технологии являются относительно новой научной областью, предъявляющей серьезные требования к оборудованию, условиям проведения экспериментов и качеству производственных помещений, где создаются устройства на квантовых принципах", - заявил Лышенко.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям - химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
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02.10.2017
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