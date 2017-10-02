Полиция Москвы возбудила дело о растрате при строительстве Ту-214 ОН
|
|
Второй самолет Ту-214ОН (регистрационный номер RF-64525, cерийный номер 525), построенный для Министерства обороны России, и сданный в 2014 году.
Источник: Владислав Дмитренко / www.airforce.ru
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о растрате более 18 миллионов рублей при выполнении контракта на поставку деталей для самолёта комплексной разведки Ту-214 ОН конструкторскому бюро Туполева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ о растрате более 18 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 2006 году конструкторское бюро Туполева (ОАО "Туполев") заключило контракт ОАО АКБ "Якорь-2" на изготовление 11 комплектов дополнительных систем генерирования (СГА-ОН) для самолета военного назначения Ту-214 ОН.
Ту-214ОН - военный самолет комплексной разведки, разработанный конструкторским бюро Туполева.
"В 2010 году комплекты были переданы АКБ "Якорь-2" на ответственное хранение, и по сегодняшний день они, как и денежные средства, не были возвращены конструкторскому бюро Туполева", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил источник, проведенная сотрудниками минобороны инвентаризация выявила причиненный материальный ущерб в 18,2 миллиона рублей.
РИА Новости пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.
|
02.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.09.2017 Виктор Горлов: Только совместная работа авиастроителей и гражданских авиаторов даст достойный результат
03.08.2017 "Туполев" построит три самолета Ту-214 по заказу ОАК за 13 млрд рублей
20.07.2017 "Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
17.07.2017 На чужих крыльях
16.03.2017 Спасибо Сердюкову и Колесову: миллиарды «Ростеха» окрылят казанский авиапром?
10.02.2017 Казанский авиазавод приступит к изготовлению Ту-160М2 в апреле
30.01.2017 Под крылом самолетов Туполева окажется весь мир
24.01.2017 Ту-154: ни заменить, ни списать