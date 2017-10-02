Полиция Москвы возбудила дело о растрате при строительстве Ту-214 ОН



Второй самолет Ту-214ОН (регистрационный номер RF-64525, cерийный номер 525), построенный для Министерства обороны России, и сданный в 2014 году.

Источник: Владислав Дмитренко / www.airforce.ru Второй самолет Ту-214ОН (регистрационный номер RF-64525, cерийный номер 525), построенный для Министерства обороны России, и сданный в 2014 году.Источник: Владислав Дмитренко / www.airforce.ru

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о растрате более 18 миллионов рублей при выполнении контракта на поставку деталей для самолёта комплексной разведки Ту-214 ОН конструкторскому бюро Туполева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ о растрате более 18 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 2006 году конструкторское бюро Туполева (ОАО "Туполев") заключило контракт ОАО АКБ "Якорь-2" на изготовление 11 комплектов дополнительных систем генерирования (СГА-ОН) для самолета военного назначения Ту-214 ОН.

Ту-214ОН - военный самолет комплексной разведки, разработанный конструкторским бюро Туполева.

"В 2010 году комплекты были переданы АКБ "Якорь-2" на ответственное хранение, и по сегодняшний день они, как и денежные средства, не были возвращены конструкторскому бюро Туполева", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник, проведенная сотрудниками минобороны инвентаризация выявила причиненный материальный ущерб в 18,2 миллиона рублей.

РИА Новости пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.