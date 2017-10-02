В Липецке стартовали российско-сербские авиационные учения "БАРС-2017"
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Учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство на полигоне в Сербии.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Совместные российско-сербские летно-тактическое учения "БАРС-2017" стартовали на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Учения "БАРС-2017" проходят в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлятся до конца текущей недели. Всего будет задействовано до 20 единиц авиационной техники. Полеты будут проходить в дневное и ночное время.
В сообщении отмечается, что в мероприятии участвуют совместные экипажи двух стран истребительной и армейской авиации на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 Воздушно-космических сил России.
"В рамках учения будет отработан перехват воздушных целей, ближний маневренный воздушный бой, применение авиационных средств поражения по наземным целям, поиск и эвакуация потерпевших бедствие экипажей, тушение пожаров, десантирование подразделений специального назначения, прикрытие действий авиации от атак с воздуха и принуждение к посадке воздушного судна условного противника", - сказано в сообщении.
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02.10.2017
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