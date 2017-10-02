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Более 100 молодых специалистов Улан-Удэнского авиационного завода получают ежегодно материальную поддержку.

02.10.2017 ОАО "У-УАЗ" 167 0
Разделы: Авиация
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Проходная У-УАЗ
Проходная АО "Улан-Удэнский авиационный завод".
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/about/

Более 100 молодых специалистов Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» получают ежегодно материальную поддержку согласно положению о доплатах молодым специалистам, имеющим очное техническое образование. На протяжении трех лет инженерам-конструкторам, инженерам-технологам, инженерам-разработчикам управляющих программ для станков с программным управлением, производственным мастерам ежемесячно осуществляется доплата к заработной плате.


«Дополнительные меры социального обеспечения в отношении востребованных специалистов мы используем для привлечения и закрепления молодежи как на предприятии, так и в регионе. Делаем вот такие инвестиции в будущее, особенно необходимые в рамках постановки на производство новых изделий, которыми занимается У-УАЗ. До получения разряда или категории осознанно выбравшей технические профессии молодежи мы предоставляем возможность наработать опыт, показать себя, в том числе и для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице», - отметил управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых.


Получить льготу в размере от 2500 до 15000 рублей имеют право работники до 35 лет, только получившие диплом об образовании и принятые на работу по профилю полученной специальности не позднее 2-х лет с момента получения диплома об образовании.


Согласно действующему коллективному договору при устройстве на У-УАЗ молодым специалистам разово выдаются «подъемные» в размере 5000 рублей. Материальная помощь в таком же размере оказывается молодым работникам, вернувшимся со службы в рядах российской армии, а также молодым семьям при рождении первого ребенка. Молодые специалисты, как и все работники предприятия, имеют расширенный социальный пакет: бесплатный отдых в профилактории, льготные путевки на курорты, обеспечение летнего отдыха детей.


С декабря 2016 года на предприятии внедрена и реализуется жилищная программа холдинга «Вертолеты России», в которой участвуют около 80 работников 19 подразделений предприятия. Предприятие направляет денежные средства на уплату первоначального взноса при приобретении жилья по привлеченному ипотечному кредиту, ежемесячно выплачивает до двух третей процентов за пользование ипотечным кредитом или компенсирует специалисту аренду жилья.


Молодежь в возрасте до 35 лет составляет практически половину работающих на предприятии. Из них более тысячи человек работает по специальности. С начала года на У-УАЗ принято 45 молодых специалистов.
02.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО "У-УАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
У-УАЗ

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