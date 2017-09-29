Индия намерена приобрести "Калибры" для ВМС



Пуск крылатых ракет "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен".

Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС Пуск крылатых ракет "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен".Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Индия официально подтвердила свое намерение приобрести российские крылатые ракеты. Совет по оборонным закупкам правительства Индии (DAC, Defence Acquisition Council) утвердил расходы в размере $125 млн на приобретение ракет типа "Калибр", сообщает WarSpot со ссылкой на портал defenseworld.net.

На сегодняшний день индийские фрегаты типа "Тальвар" и "Шивалик" оснащены противокорабельными версиями крылатых ракет "Калибр". Теперь же военное командование намерено закупить новое поколение "Калибров", способных с высокой точностью поражать как статические, так и подвижные цели.

Впервые неподтвержденная информация о предстоящей закупке появилась в СМИ в сентябре прошлого года. Тогда газета "Известия" со ссылкой на дипломатический источник сообщала, что Индии будут предложены экспортные модификации ракет с новейшей сверхточной системой наведения и ограниченной дальностью (300 км), чтобы не нарушать международные договоренности, запрещающие экспорт ракет с большей дальностью полета.

В ВМС Индии указывают, что новыми "Калибрами" будут оснащены корветы типа "Кора" и эсминцы типа "Дели". Более современные корабли индийского флота планируется оснащать новейшими крылатыми ракетами BrahMos.