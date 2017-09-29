Индия намерена приобрести "Калибры" для ВМС
|
|
Пуск крылатых ракет "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен".
Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
Индия официально подтвердила свое намерение приобрести российские крылатые ракеты. Совет по оборонным закупкам правительства Индии (DAC, Defence Acquisition Council) утвердил расходы в размере $125 млн на приобретение ракет типа "Калибр", сообщает WarSpot со ссылкой на портал defenseworld.net.
На сегодняшний день индийские фрегаты типа "Тальвар" и "Шивалик" оснащены противокорабельными версиями крылатых ракет "Калибр". Теперь же военное командование намерено закупить новое поколение "Калибров", способных с высокой точностью поражать как статические, так и подвижные цели.
Впервые неподтвержденная информация о предстоящей закупке появилась в СМИ в сентябре прошлого года. Тогда газета "Известия" со ссылкой на дипломатический источник сообщала, что Индии будут предложены экспортные модификации ракет с новейшей сверхточной системой наведения и ограниченной дальностью (300 км), чтобы не нарушать международные договоренности, запрещающие экспорт ракет с большей дальностью полета.
В ВМС Индии указывают, что новыми "Калибрами" будут оснащены корветы типа "Кора" и эсминцы типа "Дели". Более современные корабли индийского флота планируется оснащать новейшими крылатыми ракетами BrahMos.
|
29.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.07.2017 Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
18.04.2017 Новая ракета на новые вызовы
27.03.2017 Топ-5 самых выгодных российско-индийских военных проектов
27.03.2017 LIMA 2017: авиационный триумф России
16.03.2017 «БраМос» наращивает ударную мощь
28.10.2016 Индия и Украина договорились о поставке газотурбинных двигателей для закупаемых Дели у России четырех фрегатов
27.10.2016 Индия сама купит двигатели для российских фрегатов "Буревестник"
20.10.2016 Спрос на "Калибры"