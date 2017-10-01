Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Корпус морской пехоты США ожидает от SAIC начала производства AAV SU

02.10.2017 Army Guide 310 0
0
Понравилась новость?
 0
БТР LVTP-7
Модернизированный образец плавающего бронетранспортера AAV (Assault Amphibious Vehicle), известный также под обозначением LVTP-7.
Источник: armyrecognition.com.

Исполнительный директор программ сухопутного оснащения корпуса морской пехоты (КМП) США (PEO LS) одобрил программу модернизации живучести боевых машин морского десанта AAV SU, которая должна выйти на этап серийного производства и передачи в войска, после принятия решения по этапу Milestone C. В рамках этого решения компания Science Applications International Corp. (SAIC) должна выпустить установочную партию (LRIP), и поставить дополнительные машины AAV SU для морской пехоты. В рамках установочной партии SAIC поставит в общей сложности 25 машинв течение двух лет для проведения оперативных испытаний и оценки, а также для тестовой эксплуатации в экспедиционных подразделениях КМП США.


«SAIC рада перейти к этапу LRIP программы AAV SU и начать передавать эти важные обновления живучести и мобильности техники в руки наших морских пехотинцев», - сказал Том Уотсон (Tom Watson), старший вице-президент SAIC и генеральный менеджер группы по работе с военно-морским флотом и морской пехотой.


Эти машины дополнят 10 опытных образцов AAV SU, которые были поставлены на этапе разработки и подготовки производства (EMD). Во время этапа EMD SAIC завершила тщательные испытания конструкции AAV SU, требуемые USMC.


В соответствии с контрактом SAIC в качестве части работ проведет модернизацию варианта бронетранспортера (P7) и командно-штабной машины (вариант C7). SAIC получил заказы на 22 машины AAV SU в исполнении P7 и три C7. Этап LRIP оценивается примерно в 145 миллионов долларов, если все работы будут выполнены.


Сергей Вэй
01.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SAIC

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 18:33
  • 5
"Калашникова" хотят отправить в запас
  • 02.10 18:26
  • 5498
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.10 17:56
  • 8
Россия не сдала Турции пароли от С-400
  • 02.10 17:32
  • 5
Выбор между ракетами и оралом
  • 02.10 16:35
  • 25
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 02.10 15:22
  • 77
Новая версия противотанковой самоходной пушки "Спрут-СД" для ВДВ появится в 2015 году
  • 02.10 14:56
  • 2
Контракт на модернизацию более 540 БМП-2 и БМД-2 с оснащением боевым отделением "Бережок"
  • 02.10 14:12
  • 46
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 02.10 13:52
  • 1
Борьба между компаниями Saab и Lockheed Martin за контракт ВВС Индии на однодвигательные истребители
  • 02.10 13:15
  • 16
Для новейших танков Т-90М создан лучший в мире пулемет
  • 02.10 11:10
  • 3819
Оценка Советского периода в истории России.
  • 02.10 11:09
  • 6
Перспективные образцы стрелкового оружия проходят опытно-войсковую эксплуатацию
  • 02.10 10:56
  • 1
Модернизация танков ПТ-76 во Вьетнаме
  • 02.10 09:56
  • 35
ВДВ РФ в 2018 году сформируют три танковых батальона в двух дивизиях и одной бригаде
  • 02.10 08:55
  • 865
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы