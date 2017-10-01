Корпус морской пехоты США ожидает от SAIC начала производства AAV SU
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Модернизированный образец плавающего бронетранспортера AAV (Assault Amphibious Vehicle), известный также под обозначением LVTP-7.
Источник: armyrecognition.com.
Исполнительный директор программ сухопутного оснащения корпуса морской пехоты (КМП) США (PEO LS) одобрил программу модернизации живучести боевых машин морского десанта AAV SU, которая должна выйти на этап серийного производства и передачи в войска, после принятия решения по этапу Milestone C. В рамках этого решения компания Science Applications International Corp. (SAIC) должна выпустить установочную партию (LRIP), и поставить дополнительные машины AAV SU для морской пехоты. В рамках установочной партии SAIC поставит в общей сложности 25 машинв течение двух лет для проведения оперативных испытаний и оценки, а также для тестовой эксплуатации в экспедиционных подразделениях КМП США.
«SAIC рада перейти к этапу LRIP программы AAV SU и начать передавать эти важные обновления живучести и мобильности техники в руки наших морских пехотинцев», - сказал Том Уотсон (Tom Watson), старший вице-президент SAIC и генеральный менеджер группы по работе с военно-морским флотом и морской пехотой.
Эти машины дополнят 10 опытных образцов AAV SU, которые были поставлены на этапе разработки и подготовки производства (EMD). Во время этапа EMD SAIC завершила тщательные испытания конструкции AAV SU, требуемые USMC.
В соответствии с контрактом SAIC в качестве части работ проведет модернизацию варианта бронетранспортера (P7) и командно-штабной машины (вариант C7). SAIC получил заказы на 22 машины AAV SU в исполнении P7 и три C7. Этап LRIP оценивается примерно в 145 миллионов долларов, если все работы будут выполнены.
Сергей Вэй
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01.10.2017
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