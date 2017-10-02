Выбор между ракетами и оралом



Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Оборонщики не спешат наращивать выпуск гражданской продукции

На очередном заседании Военно-промышленной комиссии президент Владимир Путин напомнил, "что доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме товарной продукции должна к 2025 году вырасти с 16 до 30%". Странно, но цифра "16" уже звучала в сентябре 2016 года на совещании по вопросам использования потенциала оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Тогда глава Минпромторга Денис Мантуров сказал о продуктах гражданского либо двойного назначения: "Их доля в общем объеме выпуска продукции по результатам прошлого года составила 16%". Выходит, что за прошедшие 20 месяцев этот показатель практически так и не сдвинулся. Напомним, что, по словам Мантурова, снижение с 33 в 2011 году до 16% в 2015-м произошло из-за кратно возросшего гособоронзаказа. Планировалось, что в ближайшие пять лет динамика наращивания объемов выпуска гражданского сегмента будет на уровне не менее 5% прироста по году. Позже от цифры "5" отказались, а теперь и вовсе свели к нулю.

По другим данным, доля продуктов гражданского и двойного назначения за 20 месяцев все же подросла на 1%. Возможно, спичрайтер президента просто ошибся или пользовался устаревшими справками, подготовленными в рамках работы над текстом предыдущей речи. Впрочем, ошибка в 1% большой роли не играет. Если так дело пойдет и дальше, к заветной цифре "30" оборонка не приблизится ни через семь, ни через 10 лет.

Может быть, поэтому Минпромторг подготовил поправки в закон о контрактной системе закупок, суть которых - при прочих равных условиях контракт на производство продукции для государственных и муниципальных нужд передавать предприятиям ОПК. А они – опять же за бюджетные деньги – будут производить, например, "высокотехнологичную" уборочную технику "двойного назначения" для ДЭЗов? Или не уборочную, а медицинскую. Только хватит ли в тощей муниципальной казне денег закупить, например, санитарную машину по цене бронетранспортера или томограф, который будет стоить, как межконтинентальная ракета? А он именно так и будет стоить, потому что в его себестоимость придется заложить расходы на поддержание особого режима оборонного завода.

Это вовсе не означает отказа от диверсификации. Скорее, наоборот, поддерживает, если соблюдать главное условие эффективного хозяйствования – естественный переход к производству гражданской продукции на оборонных предприятиях вместо искусственного их перепрофилирования, которое оценивается в более чем 291 млрд руб. При этом, по словам Владимира Путина, разработка и выпуск перспективных образцов вооружения и техники остается одной из приоритетных задач для КБ, НИИ и серийных заводов.

Другой важный вопрос повестки заседания комиссии касался создания единой информационной базы НИОКР, а также результатов интеллектуальной деятельности и конструкторской документации. Владимир Путин обратил внимание, что эти данные до сих пор не систематизированы. Между тем формирование такой базы повысило бы эффективность использования результатов НИОКР, интеллектуальной деятельности и технологий военного и двойного назначения, в том числе за счет их внедрения в гражданских секторах производства. В результате систематизации были бы созданы благоприятные условия для инновационного развития и повышения конкурентоспособности ОПК.

С решением этой проблемы тесно связана работа по созданию эффективной модели организации фундаментальных и прикладных научных исследований. Удивительно, что Российская академия наук есть, а организации научных исследований нет.

Отдельно Владимир Путин остановился на вопросах модернизации организаций ОПК. Судя по отчету правительства РФ, в оборонной промышленности достигнуты устойчивые темпы роста. Но президент вновь использует данные за 2016 год, как будто на дворе не осень, а все еще весна 2017 года. Может быть, прошлогодние показатели лучше? В частности, Путин привел данные об объеме продукции, произведенной ОПК в 2016 году. Да, они выросли на 10,7% по сравнению с 2015 годом. Рост отмечен практически во всех отраслях, особенно в радиоэлектронной промышленности – 18,5%, в промышленности боеприпасов и спецхимии – почти 14,5%. В промышленности обычных вооружений – более 10%, в авиапромышленности – 9% и в судостроительной отрасли – почти 4%. Темпы роста производительности труда в интегрированных структурах в среднем составили 8,8%, при этом уровень заработной платы, по словам президента, растет темпами не выше роста производительности труда. "Это хороший показатель", – сказал Владимир Путин.

Обозреватель "НВО" недавно побывал в Тамбовской области и поинтересовался зарплатой рабочего на одном из оборонных предприятий. Оплата труда здесь сдельно-премиальная. В летние месяцы часть станков простаивала из-за отсутствия заказов. Соответственно за август, например, рабочий получил 8 тыс. руб., причем большую часть выплаты составила премия за работу в июле. На фоне роста тарифов ЖКХ роста зарплаты вообще не разглядеть. Все это связано в том числе и с производительностью труда. По этому показателю российские предприятия по-прежнему уступают зарубежным конкурентам. Президент сказал: "Пока еще заметно уступают". Но это сакраментальное "пока" длится многие десятилетия.

В рейтинге стран, который провела в 2016 году британская компания Expert Market, Россия по этому показателю заняла пятую строку с конца или 32-е общее место – 12,5 долл./час (800 руб./час.). Первое место у Люксембурга – 59 долл./час. Если сказать рабочему оборонного завода, что в Лондоне его зарплату оценили в сумму 128 тыс. руб., он будет долго смеяться. Зато у России есть стратегические ядерные силы, а у Люксембурга – нет. И для обороноспособности страны это, похоже, гораздо важнее какой-то производительности труда.