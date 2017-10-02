Выбор между ракетами и оралом
|
|
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Оборонщики не спешат наращивать выпуск гражданской продукции
На очередном заседании Военно-промышленной комиссии президент Владимир Путин напомнил, "что доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме товарной продукции должна к 2025 году вырасти с 16 до 30%". Странно, но цифра "16" уже звучала в сентябре 2016 года на совещании по вопросам использования потенциала оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Тогда глава Минпромторга Денис Мантуров сказал о продуктах гражданского либо двойного назначения: "Их доля в общем объеме выпуска продукции по результатам прошлого года составила 16%". Выходит, что за прошедшие 20 месяцев этот показатель практически так и не сдвинулся. Напомним, что, по словам Мантурова, снижение с 33 в 2011 году до 16% в 2015-м произошло из-за кратно возросшего гособоронзаказа. Планировалось, что в ближайшие пять лет динамика наращивания объемов выпуска гражданского сегмента будет на уровне не менее 5% прироста по году. Позже от цифры "5" отказались, а теперь и вовсе свели к нулю.
По другим данным, доля продуктов гражданского и двойного назначения за 20 месяцев все же подросла на 1%. Возможно, спичрайтер президента просто ошибся или пользовался устаревшими справками, подготовленными в рамках работы над текстом предыдущей речи. Впрочем, ошибка в 1% большой роли не играет. Если так дело пойдет и дальше, к заветной цифре "30" оборонка не приблизится ни через семь, ни через 10 лет.
Может быть, поэтому Минпромторг подготовил поправки в закон о контрактной системе закупок, суть которых - при прочих равных условиях контракт на производство продукции для государственных и муниципальных нужд передавать предприятиям ОПК. А они – опять же за бюджетные деньги – будут производить, например, "высокотехнологичную" уборочную технику "двойного назначения" для ДЭЗов? Или не уборочную, а медицинскую. Только хватит ли в тощей муниципальной казне денег закупить, например, санитарную машину по цене бронетранспортера или томограф, который будет стоить, как межконтинентальная ракета? А он именно так и будет стоить, потому что в его себестоимость придется заложить расходы на поддержание особого режима оборонного завода.
Это вовсе не означает отказа от диверсификации. Скорее, наоборот, поддерживает, если соблюдать главное условие эффективного хозяйствования – естественный переход к производству гражданской продукции на оборонных предприятиях вместо искусственного их перепрофилирования, которое оценивается в более чем 291 млрд руб. При этом, по словам Владимира Путина, разработка и выпуск перспективных образцов вооружения и техники остается одной из приоритетных задач для КБ, НИИ и серийных заводов.
Другой важный вопрос повестки заседания комиссии касался создания единой информационной базы НИОКР, а также результатов интеллектуальной деятельности и конструкторской документации. Владимир Путин обратил внимание, что эти данные до сих пор не систематизированы. Между тем формирование такой базы повысило бы эффективность использования результатов НИОКР, интеллектуальной деятельности и технологий военного и двойного назначения, в том числе за счет их внедрения в гражданских секторах производства. В результате систематизации были бы созданы благоприятные условия для инновационного развития и повышения конкурентоспособности ОПК.
С решением этой проблемы тесно связана работа по созданию эффективной модели организации фундаментальных и прикладных научных исследований. Удивительно, что Российская академия наук есть, а организации научных исследований нет.
Отдельно Владимир Путин остановился на вопросах модернизации организаций ОПК. Судя по отчету правительства РФ, в оборонной промышленности достигнуты устойчивые темпы роста. Но президент вновь использует данные за 2016 год, как будто на дворе не осень, а все еще весна 2017 года. Может быть, прошлогодние показатели лучше? В частности, Путин привел данные об объеме продукции, произведенной ОПК в 2016 году. Да, они выросли на 10,7% по сравнению с 2015 годом. Рост отмечен практически во всех отраслях, особенно в радиоэлектронной промышленности – 18,5%, в промышленности боеприпасов и спецхимии – почти 14,5%. В промышленности обычных вооружений – более 10%, в авиапромышленности – 9% и в судостроительной отрасли – почти 4%. Темпы роста производительности труда в интегрированных структурах в среднем составили 8,8%, при этом уровень заработной платы, по словам президента, растет темпами не выше роста производительности труда. "Это хороший показатель", – сказал Владимир Путин.
Обозреватель "НВО" недавно побывал в Тамбовской области и поинтересовался зарплатой рабочего на одном из оборонных предприятий. Оплата труда здесь сдельно-премиальная. В летние месяцы часть станков простаивала из-за отсутствия заказов. Соответственно за август, например, рабочий получил 8 тыс. руб., причем большую часть выплаты составила премия за работу в июле. На фоне роста тарифов ЖКХ роста зарплаты вообще не разглядеть. Все это связано в том числе и с производительностью труда. По этому показателю российские предприятия по-прежнему уступают зарубежным конкурентам. Президент сказал: "Пока еще заметно уступают". Но это сакраментальное "пока" длится многие десятилетия.
В рейтинге стран, который провела в 2016 году британская компания Expert Market, Россия по этому показателю заняла пятую строку с конца или 32-е общее место – 12,5 долл./час (800 руб./час.). Первое место у Люксембурга – 59 долл./час. Если сказать рабочему оборонного завода, что в Лондоне его зарплату оценили в сумму 128 тыс. руб., он будет долго смеяться. Зато у России есть стратегические ядерные силы, а у Люксембурга – нет. И для обороноспособности страны это, похоже, гораздо важнее какой-то производительности труда.
|
29.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.01.2017 Дмитрий Рогозин: «Сила России в её собственной индустрии»
18.05.2016 Мартышкин ГОЗ
26.08.2015 Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
01.04.2014 Слушай заводской гудок
21.06.2013 Гарантии в воздухе
21.06.2013 В Санкт-Петербурге прошло совещание о выполнении госпрограммы вооружения на 2011–2020 годы
11.09.2012 «Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
04.07.2011 Ожидаемый и закономерный провал ГПВ-2020
|
Воин3D
1213
|
№1
02.10.2017 11:54
Все верно в статье. Пока ВПК будет возглавлять корреспондент, который радеет о своих родственниках, а не о благе государства, так и будет как в статье написано.
|
0Сообщить модератору
|
Байкал57
368
|
№2
02.10.2017 12:22
Решение о создании ракеты сверхтяжелого класса могут принять в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник генконструктор РКК "Энергия" Е. Микрин, пишет ТАСС.
К Луне будет запускаться новый пилотируемый корабль "Федерация", сверхтяжелый носитель нужен для полноценной реализации лунной программы, модуль до 7 т можно отправить на Луну с помощью "Ангары". Это позволит реализовать российскую программу освоения Луны частично.
Нехорошо ругать начальника Лунной программы, не возьмет Вас вахтером на МКС"Луна", только дворником с лунной метлой и космолопатой в скафандре с красной спецухой для Воина 3Д..
|
0Сообщить модератору
|
TopGear
55
|
№3
02.10.2017 15:23
Цитата, q
Только хватит ли в тощей муниципальной казне денег закупить, например, санитарную машину по цене бронетранспортера или томограф, который будет стоить, как межконтинентальная ракета? А он именно так и будет стоить, потому что в его себестоимость придется заложить расходы на поддержание особого режима оборонного завода.Что значит "придётся"? Раз "режим" связан с оборонкой, то его содержание может (и должно) целиком относить на расходы по оборонным заказам.
К структуре себестоимости и разнесению расходов нужно подходить творчески. Пока доля гражданской продукции невелика, на ее себестоимость можно (и должно) относить только прямые расходы. И соответствующие решения (на самом верхнем уровне) должны быть приняты.
|
+1Сообщить модератору
|
TopGear
55
|
№4
02.10.2017 15:32
Цитата, q
В результате систематизации были бы созданы благоприятные условия для инновационного развития и повышения конкурентоспособности ОПК.Ну да, ведь главное всё по полочкам разложить и сразу возникнут "благоприятные условия". А есть что раскладывать? И откуда это могло взяться?. Самое интересное, что даже от того, что есть - отказываются. Нет стимула внедрять что-то новое. Работать "на прорыв" и нести персональную ответственность никто не хочет.
|
0Сообщить модератору