Россия не сдала Турции пароли от С-400
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ЗРК С-400 "Триумф" во время военного парада в День Победы в Москве, 2015 год.
Источник: Grigory Dukor/Reuters
Москва отказалась дать Анкаре доступ к внутренним системам С-400
По данным "Газеты.Ru", Россия отказалась выполнить просьбу Турции и допустить ее специалистов до внутренних систем С-400 "Триумф", которые РФ намерена поставить Анкаре. Системы распознания "Свой-чужой" российского производства на С-400 также будут установлены специалистами из России.
Российская сторона отказалась выполнить просьбу Турции передать ей доступ к внутренним системам зенитно-ракетных комплексов С-400, который Москва готовится передать Анкаре согласно заключенному контракту. Об этом "Газете.Ru" рассказал источник, знакомый с ходом российско-турецких переговоров.
"Все электронные коды и "начинку" мы им не передаем. Согласно договоренности, техническое обслуживание будет осуществлять только Россия, а они эти системы вскрывать не будут", - рассказал собеседник "Газеты.Ru".
Системы радиолокационного опознавания "свой-чужой" на поставленные в Турцию ЗРК будет также устанавливать российская сторона, добавил источник "Газеты.Ru".
"Мы не пошли на их требования допустить их к внутренностям С-400, поэтому на них будет установлена система "Свой-чужой" российского производства. Они настаивали на том, чтобы им отдали пароли и контроль, но мы отказались", - рассказал он.
Россия получила от Турции аванс за поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщил в пятницу, 29 сентября, помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. "Сроки поставок назвать пока не можем. Они хотят раньше, но вопрос пока обсуждается", - добавил он.
Подтверждение прозвучало на следующий день после визита президента России Владимира Путина в Анкару, где он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поставки С-400 были одной из основных тем повестки.
Ранее, 25 сентября, представитель секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаил Демир сообщил, что поставки С-400 в Турцию начнутся в течение двух лет.
Москва и Анкара подписали контракт на поставку в Турцию российских ЗРК С-400 12 сентября. Президент Эрдоган в тот же день объявил о первом взносе за комплексы. "Наши друзья уже подписали соглашение по С-400. Насколько я знаю, также был выплачен первый взнос. Процесс продолжится передачей кредита нам от России", - рассказал он.
Российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, которая сообщила о подписании контракта, не стала приводить никаких деталей заключенного соглашения из-за "специфики и чувствительности темы".
Поставки С-400 Турции, стране-члену НАТО, вызвало бурную общественную реакцию как в России, так и на Западе. Таджен Ильдем, помощник генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии, после объявления о российско-турецкой сделке подчеркивал, что ни у альянса, ни у Турции нет проблем с С-400, и их союз остается в силе. Так или иначе, Турция стала первой страной-членом Североатлантического альянса, которая получит на вооружение передовую систему ЗРК.
Первый вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, экс-начальник главного штаба РВСН Виктор Есин объяснил "Газете.Ru", что договоренности об ограничениях доступа к внутренним системам ЗРК являются обычной практикой, когда речь заходит о военно-техническом сотрудничестве между странами и экспорте вооружений.
"Когда между странами подписывается соглашение о продаже, то покупающая сторона не имеет права самостоятельно разбирать эти системы, их обслуживание будет производиться только нашими специалистами. Они берут на себя обязательства не передавать эти системы третьей стороне, не вносить в них изменений и не разбирать их. Им не передается никакая документация о том, как эти системы производятся, то есть они не обладают никакими производственными данными", - рассказал он.
При этом Есин отметил, что такая договоренность не дает стопроцентной гарантии того, что технологии производства российских С-400 не попадут в руки НАТО.
"Но основные секреты будут защищены. Подобное вооружение продаем не только мы, американцы также поставляют подобные комплексы другим странам и также накладывают на них подобные обязательства. Все то, что внутри комплексов, как они работают, все это будет защищено. У турок нет знаний относительно этого", - заключил собеседник "Газеты.Ru".
Ракетная мобильная многоканальная ЗРК "Триумф" предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. По классификации НАТО, эти российские ЗРК называются "Ворчунами" (Growler).
Сейчас "Ворчуны" присутствуют во всех военных округах России, а также прикрывают Москву и центральный промышленный район. В ноябре 2015 года Россия развернула С-400 на авиабазе Хмеймим в Сирии для того, чтобы они прикрывали деятельность российских ВКС. Это стало реакцией Москвы на инцидент с российским бомбардировщиком Су-24, который сбили турецкие военные на границе с Сирией.
С-400 "Триумф" способны обнаруживать цели на расстоянии 40 км. С такой дистанции они могут поражать аэродинамические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.
Это могут быть крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации (например, истребитель F-16, с которого турецкие военные выстрелили по российскому Су-24), а также боеголовки баллистических ракет.
Комплексов, сравнимых с С-400, ни у кого в мире нет, говорил ранее "Газете.Ru" военный эксперт и главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский. По его словам, на данный момент комплексы такого класса, как С-400, есть только у США - это американские противоракетные комплексы Patriot. Но если российский "Триумф", например, может поражать низколетящие цели на высоте от 5 м, то Patriot, его основной конкурент, способен работать только по целям, находящимся на высоте не менее 60 м, утверждает эксперт.
Российские С-400 также могут использовать разные типы ракет. То есть одна установка может одновременно выполнять несколько боевых задач.
Амалия Затари
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01.10.2017
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Юрий из Ред Алерт2
70
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№1
02.10.2017 12:17
По статье:
- Пэтриот перехватывает цели на высотах 5м без проблем, Витя Мураховский пересмотрел Военной Тайны на РЕН-ТВ с которой была написана статья в википедии.
- с-400 не является передовой системой для стран НАТО, ибо там ничего передового нету. Это устарелые осколочный перехват -который не способен поразить легко-бронированую капсулу БЧ. Американцы это поняли в 1991 и перешли на прямой перехват hit to kill - PAC-3. Россия пока ракету прямого попадания не создала, обещают в С-500.
- Радиус обнаружения целей у ПЭтриота и С-400 практически одинаковый, за счет дополнительного обзорного радара. Ну а эфективный радиус поражения любого ПВО около ~100км...больше и не нужно и врядли в условиях боя можно поразить маневренные цели дальше.
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liv444
128
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№2
02.10.2017 13:12
Цитата, Юрий из Ред Алерт2 сообщ. №1
По статье:
Такой Лютый Бред уже давненько читать не доводилось.
В каждой фразе по "дибилизму", а то и больше.
Хе, еще не "вымерли диназавры" оказывается, ну да ладно ...
Комментировать этот Бред Пердячий нет никакой необходимости и желания ...
Чувак из Ред Алерт2 - пересматривай видосы с Йемена за прошлый год.
И будет тебе Щастье.
И про "крутой" Патриот, и про хит-то-кил, и про обнаружение обзорным радаром ...
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Santa
56
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№3
02.10.2017 13:33
Цитата, q
Комментировать этот Бред Пердячий нет никакой необходимости и желания ...Так чего комментируешь?
Цитата, q
Чувак из Ред Алерт2 - пересматривай видосы с Йемена за прошлый год.Давай ссылки будем свое Щастье искать.))))))))))) Что хоть за видосы то?
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GaL
23
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№4
02.10.2017 14:33
Цитата, liv444 сообщ. №2
акой Лютый Бред уже давненько читать не доводилось.
ну так в чем конкретно лютый бред? можете опровергнуть по существу,сказать где не прав Юрий,или же ограничитесь простым брюзжанием слюной? )
по моему лютый бред,это верить в ту пропаганду,который втюхивают нам не один год про супер пупер не имеющий аналогов в мире с400,который якобы перехватывает цели на дальностях 400км...
ню-ню,блажен кто верует)
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gerrfrost
2807
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№5
02.10.2017 14:33
Из последнего, с фото и видео:
Цитата, q
Хуситы сбили американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper над столицей Йемена
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просто экспл
3781
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№6
02.10.2017 15:44
Цитата, GaL сообщ. №4
ну так в чем конкретно лютый бред? можете опровергнуть по существу,сказать где не прав Юрий,или же ограничитесь простым брюзжанием слюной? )а зачем кометить бред душевнобольного ?
особенно доставило про клевый пэтриот , который до сих пор с наклонными ПУ , не шибко большой дальностью , и емнип hit to kill там только у эринтов которые ПРО , а не ПВО .
и насколько помню у Торов по Саману была куча прямых попаданий (размеры ее знаете ? это ЗУР от Оса , она мелкая шозвездец по сравнению с ГЧ БР) , и это при наличии БЧ , а не сердечника вместо него , который должен обязательно попасть , что возможно далеко не всегда , а БЧ детонируется всегда , даже если не прямое попадание , и да, сравнивать БЧ мим-104 с нашими не стоит , там БЧ в полтора раза больше .
и кстати для режима ПРО там нужно наличие спутника .
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gerrfrost
2807
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№7
02.10.2017 17:42
Цитата, gerrfrost сообщ. №5Сорри, просмотрел, что ссылка не привязалась...
https://bmpd.livejournal.com/2875155.html
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maxville
557
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№8
02.10.2017 17:56
Во как вестники демократии активизировались, прям один за другим чушь пишут, плюсуют друг дружку, и по старой традиции хрен на что прямое отвечают.
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