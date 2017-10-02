Россия не сдала Турции пароли от С-400



ЗРК С-400 "Триумф" во время военного парада в День Победы в Москве, 2015 год.

Источник: Grigory Dukor/Reuters ЗРК С-400 "Триумф" во время военного парада в День Победы в Москве, 2015 год.Источник: Grigory Dukor/Reuters

Москва отказалась дать Анкаре доступ к внутренним системам С-400

По данным "Газеты.Ru", Россия отказалась выполнить просьбу Турции и допустить ее специалистов до внутренних систем С-400 "Триумф", которые РФ намерена поставить Анкаре. Системы распознания "Свой-чужой" российского производства на С-400 также будут установлены специалистами из России.

Российская сторона отказалась выполнить просьбу Турции передать ей доступ к внутренним системам зенитно-ракетных комплексов С-400, который Москва готовится передать Анкаре согласно заключенному контракту. Об этом "Газете.Ru" рассказал источник, знакомый с ходом российско-турецких переговоров.

"Все электронные коды и "начинку" мы им не передаем. Согласно договоренности, техническое обслуживание будет осуществлять только Россия, а они эти системы вскрывать не будут", - рассказал собеседник "Газеты.Ru".

Системы радиолокационного опознавания "свой-чужой" на поставленные в Турцию ЗРК будет также устанавливать российская сторона, добавил источник "Газеты.Ru".

"Мы не пошли на их требования допустить их к внутренностям С-400, поэтому на них будет установлена система "Свой-чужой" российского производства. Они настаивали на том, чтобы им отдали пароли и контроль, но мы отказались", - рассказал он.

Россия получила от Турции аванс за поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщил в пятницу, 29 сентября, помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. "Сроки поставок назвать пока не можем. Они хотят раньше, но вопрос пока обсуждается", - добавил он.

Подтверждение прозвучало на следующий день после визита президента России Владимира Путина в Анкару, где он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поставки С-400 были одной из основных тем повестки.

Ранее, 25 сентября, представитель секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаил Демир сообщил, что поставки С-400 в Турцию начнутся в течение двух лет.

Москва и Анкара подписали контракт на поставку в Турцию российских ЗРК С-400 12 сентября. Президент Эрдоган в тот же день объявил о первом взносе за комплексы. "Наши друзья уже подписали соглашение по С-400. Насколько я знаю, также был выплачен первый взнос. Процесс продолжится передачей кредита нам от России", - рассказал он.

Российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, которая сообщила о подписании контракта, не стала приводить никаких деталей заключенного соглашения из-за "специфики и чувствительности темы".

Поставки С-400 Турции, стране-члену НАТО, вызвало бурную общественную реакцию как в России, так и на Западе. Таджен Ильдем, помощник генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии, после объявления о российско-турецкой сделке подчеркивал, что ни у альянса, ни у Турции нет проблем с С-400, и их союз остается в силе. Так или иначе, Турция стала первой страной-членом Североатлантического альянса, которая получит на вооружение передовую систему ЗРК.

Первый вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, экс-начальник главного штаба РВСН Виктор Есин объяснил "Газете.Ru", что договоренности об ограничениях доступа к внутренним системам ЗРК являются обычной практикой, когда речь заходит о военно-техническом сотрудничестве между странами и экспорте вооружений.

"Когда между странами подписывается соглашение о продаже, то покупающая сторона не имеет права самостоятельно разбирать эти системы, их обслуживание будет производиться только нашими специалистами. Они берут на себя обязательства не передавать эти системы третьей стороне, не вносить в них изменений и не разбирать их. Им не передается никакая документация о том, как эти системы производятся, то есть они не обладают никакими производственными данными", - рассказал он.

При этом Есин отметил, что такая договоренность не дает стопроцентной гарантии того, что технологии производства российских С-400 не попадут в руки НАТО.

"Но основные секреты будут защищены. Подобное вооружение продаем не только мы, американцы также поставляют подобные комплексы другим странам и также накладывают на них подобные обязательства. Все то, что внутри комплексов, как они работают, все это будет защищено. У турок нет знаний относительно этого", - заключил собеседник "Газеты.Ru".

Ракетная мобильная многоканальная ЗРК "Триумф" предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. По классификации НАТО, эти российские ЗРК называются "Ворчунами" (Growler).

Сейчас "Ворчуны" присутствуют во всех военных округах России, а также прикрывают Москву и центральный промышленный район. В ноябре 2015 года Россия развернула С-400 на авиабазе Хмеймим в Сирии для того, чтобы они прикрывали деятельность российских ВКС. Это стало реакцией Москвы на инцидент с российским бомбардировщиком Су-24, который сбили турецкие военные на границе с Сирией.

С-400 "Триумф" способны обнаруживать цели на расстоянии 40 км. С такой дистанции они могут поражать аэродинамические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.

Это могут быть крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации (например, истребитель F-16, с которого турецкие военные выстрелили по российскому Су-24), а также боеголовки баллистических ракет.

Комплексов, сравнимых с С-400, ни у кого в мире нет, говорил ранее "Газете.Ru" военный эксперт и главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский. По его словам, на данный момент комплексы такого класса, как С-400, есть только у США - это американские противоракетные комплексы Patriot. Но если российский "Триумф", например, может поражать низколетящие цели на высоте от 5 м, то Patriot, его основной конкурент, способен работать только по целям, находящимся на высоте не менее 60 м, утверждает эксперт.

Российские С-400 также могут использовать разные типы ракет. То есть одна установка может одновременно выполнять несколько боевых задач.

Амалия Затари