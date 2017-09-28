Наши на не наших кораблях: почему Россия и США должны дружить



Тренажер CST-100 Starliner.

Источник: youtube.com Тренажер CST-100 Starliner.Источник: youtube.com

Сдержанная фраза Сергея Крикалева, оброненная на Международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде, стала для многих настоящей сенсацией: оказывается наши космонавты готовятся к полетам, на американских космических кораблях Dragon от SpaceX, Starliner от Boeing и Orion от Lockheed Martin. Популяризатор космонавтики Виталий Егоров рассказывает, что в этом хорошего и что плохого.

В оригинале было сказано: «после того как у американской стороны появятся собственные пилотируемые корабли, рассматривается возможность перекрестных полетов совместных экипажей как на российских, так и на американских кораблях» — цитирует Интерфакс.

Что же это значит? Да, ничего сверхъестественного! Люди работают. Сотрудничество в космосе продолжается.

Первый полет советского космонавта на американском корабле состоялся еще в 1975 году, и тогда же американцы впервые полетали в «Союзе». Речь, конечно же, про «Союз"-Apollo — совместный полет космических кораблей СССР и США. Уже тогда космос показал, что можно работать, и не только жать руки и меняться тюбиками, но и делать науку и обмениваться опытом, обогащая друг друга.

Потом, правда, совместные полеты долго не повторялись. Советский Союз предпочел катать «туристов» из стран Варшавского договора и других союзных режимов. Но технологический задел, который сделали NASA и Минобщемаш в 70-е, пригодился в 90-е. Да и сейчас потомки андрогинно-периферийного агрегата стыковки АПАС-75 стоят на Международной космической станции и даже на будущих кораблях NASA Starliner и Dragon. Да-да, в суперсовременных частно-космических кораблях США тоже есть российские детали с «Энергии». Это называется «сотрудничество в освоении космоса». И бизнес.

Что касается обменов креслами в космических кораблях, то они начались еще в 90-е.

Сергей Крикалев. Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости

В 1994 года тот же самый Сергей Крикалёв полетел на Space Shuttle, а по обмену в 1995 года американец Норман Тагард полетел на «Союз ТМ-21». За это его назвали первым американским космонавтом — еще не знали, что после 2011 года астронавты вообще исчезнут как вид и останутся одни космонавты: российские американские, европейские, японские… Особняком останутся только отверженные от МКС тайконавты.

За всю программу «Мир"-Space Shuttle, а потом МКС на шаттлах полетало 20 россиян, причем четверо по два раза, а Крикалев трижды. Какое-то время американцы держали паритет, но после свертывания программы Space Shuttle все участники МКС вынужденно пересели на российские «Союзы». Сейчас уже 39 американцев воспользовались услугами Роскосмоса, пятеро — по два раза.

Впереди еще несколько лет полетов иностранцев с Байконура, независимо от того, сделает NASA свои корабли или нет. Еще проплачен абонемент за полеты и есть резерв в несколько мест, полученных Boeing как компенсация долга за платформу Sea Launch. Но и после того, как полетят «иномарки», никто не собирается запирать переборки между американским и российским сегментом станции. Из космоса границ не видно, поэтому политические игры остаются на поверхности, а наверху работа идет совместно.

Что дадут России полеты на кораблях SpaceX и Boeing? Опыт, обмен компетенциями, изучение найденных технологических решений.

Что дадут NASA полеты россиян на кораблях SpaceX и Boeing? Доверие международных партнеров, убедившихся в готовности дальнейшего сотрудничества.

Есть и более утилитарные мотивы — в космосе привыкли всё дублировать, поэтому космонавт умеющий пилотировать два, а лучше три корабля повышает надежность всей станции и безопасности экипажа.

А если получится начальный околоземный этап, то может и случиться такое, на что в тайне надеются все космонавты, зажимая пальцы крестиком: Луна.

Лунная база в представлении инженеров и художников компании Локхид-Мартин. Источник: © Фото : Lockheed-Martin

Сейчас NASA решилось-таки двигаться к Луне и отложить Марс на потом. На саму Луну пока не собираются, зато планируют построить станцию Deep Space Gateway на окололунной орбите. Она будет в несколько раз меньше МКС и не будет постоянно обитаемой. Если когда-нибудь вообще будет. Слишком часто NASA меняло планы за последние двадцать лет с приходом новой власти, не добравшись ни до Марса, ни до астероида.

Зато от предыдущих прожектов у NASA остались почти готовые сверхтяжелая ракета SLS и межпланетный корабль Orion. По задумке, они и станут основой окололунного строительства в 20-е годы.

Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». Источник: Андрей Моргунов / Минобороны РФ

Если строительство начнется, то в нем сможет поучаствовать и Россия, добавив один-два своих модуля. Проблема в том, что без тяжелой «Ангары-А5В», которой не будет, даже если будет «Ангара-А5», доставить их к Луне российскими носителями не получится. Свою сверхтяжелую ракету Роскосмос начнет делать только после 2025-го года, если найдутся на нее деньги в бюджете, а когда сделает и испытает, то вообще никто не скажет. Зато SLS сможет одним рейсом подкинуть к Луне и наш модуль и Orion.

И кто сможет пристыковать и подключить русский модуль? Конечно тот, кто подберет нужные слова к изделиям отечественных инженерных умов!

Потом, когда-нибудь, появится российская сверхтяжелая ракета, на которой российский межпланетный корабль «Федерация» доберется до окололунной орбиты, а там, глядишь, и посадочную платформу сделают. Кстати, если использовать станцию, то получится сэкономить на массе и отправить на поверхность более тяжелый и просторный модуль, с луномобилем, можно даже колоду карт захватить…

В общем, есть о чем мечтать.

Виталий Егоров