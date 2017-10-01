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Дворкович пообещал представить российские беспилотные автомобили в 2018 году

02.10.2017 Lenta.ru 195 0
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Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович.
Источник: internet

Российские достижения в области беспилотных автомобилей будут представлены во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом на открытии ежегодного Международного форума науки и технологии в обществе в японском Киото рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

21 июля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство России в 2018 году намерено увеличить объем субсидирования производителей, занимающихся разработкой беспилотных автомобилей. Он отметил, эта отрасль в стране "фактически создается с нуля". В дальнейшем отечественным заводам, по его словам, необходимо закрепиться на мировых рынках.

3 августа помощник президента Игорь Левитин заявил, что российские дороги не готовы принять электромобили и беспилотный транспорт. По его словам, необходимо строить дороги, адаптированные под новые технологии. Чиновник добавил, что, согласно прогнозам, к 2030 году автопарк Европы и США будет преимущественно электрическим. А к 2050 году половина общественного транспорта станет беспилотным.

25 августа стало известно, что беспилотные грузовые автомобили, проходящие испытания на спецполигонах Великобритании, до конца 2018 года появятся на дорогах общего пользования. Колонна будет состоять максимум из трех машин, человеку доверят управлять головным автомобилем.

14 сентября Илон Маск анонсировал презентацию беспилотного грузовика с электродвигателем. "Презентация грузовика Tesla и тестовый заезд состоится 26 октября в Хоторне (штат Калифорния — прим. "Ленты.ру"). Стоит увидеть этого монстра вживую. Это нереально", — пообещал основатель Tesla.
01.10.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Япония
Компании
Tesla
Персоны
Дворкович Аркадий
Илон Маск
Левитин Игорь
Медведев Дмитрий

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