В Центре подготовки космонавтов появился мини-центр управления полетами
|
|
Сотрудник Центра подготовки космонавтов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 1 окт - РИА Новости. В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина появился мини-центр управления полетами - комплекс автоматизированного управления процессом подготовки спецконтингента (КАСУППС) для тренировки космонавтов и обучения персонала центра, сообщил РИА Новости начальник ЦПК Юрий Лончаков.
"Он уже работает, мы его тестируем сейчас, а открывать уже будем к концу 2017 года", - сказал Лончаков.
Мини-центр в онлайн-режиме принимает телеметрическую и справочную информацию из Центра управления полетами в Королеве. Система передачи информации сейчас тестируется. Кроме этого, на каждом рабочем месте можно прослушивать переговоры с экипажем Международной космической станции.
В состав мини-центра входит 12 рабочих мест, из которых 11 предназначены для получения и отображения информации из Королева, а одно рабочее место служит для управления входящими в состав системами.
|
01.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.07.2017 "Я ожидал увидеть шар": российский космонавт Олег Новицкий о буднях на орбите
13.04.2017 Картечь, мачете, лазер: какое оружие космонавты брали с собой на орбиту
24.01.2017 Юрий Лончаков: болевой порог для космоса
13.01.2017 В ЦПК могут создать единый полигон для космических тренировок
28.12.2016 На орбите создадут искусственную жизнь
22.09.2016 Аватар, я тебя знаю!
04.03.2016 А через год они вернулись
26.08.2015 ЦПК: два новых самолета Ту-204 с каютами обеспечат комфорт космонавтам