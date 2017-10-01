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В Центре подготовки космонавтов появился мини-центр управления полетами

02.10.2017 РИА Новости 156 0
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Сотрудник Центра подготовки космонавтов. Архивное фото
Сотрудник Центра подготовки космонавтов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 1 окт - РИА Новости. В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина появился мини-центр управления полетами - комплекс автоматизированного управления процессом подготовки спецконтингента (КАСУППС) для тренировки космонавтов и обучения персонала центра, сообщил РИА Новости начальник ЦПК Юрий Лончаков.

"Он уже работает, мы его тестируем сейчас, а открывать уже будем к концу 2017 года", - сказал Лончаков.

Мини-центр в онлайн-режиме принимает телеметрическую и справочную информацию из Центра управления полетами в Королеве. Система передачи информации сейчас тестируется. Кроме этого, на каждом рабочем месте можно прослушивать переговоры с экипажем Международной космической станции.

В состав мини-центра входит 12 рабочих мест, из которых 11 предназначены для получения и отображения информации из Королева, а одно рабочее место служит для управления входящими в состав системами.
01.10.2017
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КнААЗ Гагарина
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