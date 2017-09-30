ВДВ планируют воздушную переброску пяти тысяч военных на 2000 километров
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Подразделения ВДВ на учениях Запад-2017.
Источник: ДИМК МО РФ/Евгений Мешков
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Воздушно-десантные войска РФ в октябре планируют провести масштабную воздушную переброску пяти тысяч военнослужащих на расстояние более 2000 километров, сообщили в Минобороны РФ.
"В октябре 2017 года Воздушно-десантные войска России планируют… перебросить и десантировать парашютным способом около 5000 военнослужащих ВДВ в северные и южные регионы страны… на расстояние более 2000 километров", - говорится в сообщении.
После перелета военнослужащие десантируются на парашютах в назначенные районы, после этого самолеты вернутся в районы базирования.
"Для десантирования такого количества военнослужащих планируется одновременно применять около 30 самолетов ВТА ВКС России", - добавили в ведомстве.
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30.09.2017
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