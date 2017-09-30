Координатор Белого дома выступил против снятия запрета на продукты «Лаборатории Касперского»



​Компьютерная модель нового корабля береговой охраны США.

Источник: drs.com ​Компьютерная модель нового корабля береговой охраны США.Источник: drs.com

Координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс заявил, что нельзя доверять информации об исходном коде компьютерных программ, которую ранее предложил предоставить глава "Лаборатории Касперского".

"Это программный продукт, который автоматически обновляется каждый день, так что исходный код, который нам показывают сегодня, может измениться завтра, и нет никаких гарантий, что можно доверять этому обновлению",— сказал господин Джойс "РИА Новости" в кулуарах конференции "Промышленная кибербезопасность: на страже технического прогресса". Он подчеркнул, что "правительство не пойдет" на риск, который возникнет, если запрет на продукты компании Евгения Касперского будет снят.

Ранее Евгений Касперский принял предложение выступить на слушаниях по "российскому делу" в Конгрессе США 27 сентября, однако позднее они были перенесены на неопределенный срок.

Напомним, Министерство внутренней безопасности (МВБ) США призвало госучреждения отказаться от использования программного обеспечения "Лаборатории Касперского". Ведомство утверждает, что продукция компании представляет угрозу нацбезопасности. Российские власти позицию МВБ раскритиковали. Вчера в Конгрессе США прошел закрытый брифинг о деятельности "Лаборатории Касперского".

Почему власти РФ обвинили США в недобросовестной конкуренции, читайте в материале "Ъ" ""Лаборатории Касперского" пообещали госзащиту".